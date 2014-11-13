Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В четверг, 13 ноября, стали известны номинанты ежегодной национальной театральной премии "Золотая маска".

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" представлены – "Карамазовы", МХТ имени Чехова (Москва); "Вишневый сад", Малый драматический театр – Театра Европы (Санкт-Петербург); "С любимыми не расставайтесь", МТЮЗ (Москва); KILL, театр "Красный факел" (Новосибирск).

В номинации "Драма. Спектакль малой формы" – "Крейцерова соната", театр "Глобус" (Новосибирск); "Согласный/Несогласный", театр "Сцена – Молот" (Пермь); "Записки покойника", театр "Студия театрального искусства" (Москва).

В номинации "Драма. Работа режиссера" – Константин Богомолов со спектаклями "Карамазовы" (поставлен в МХТ им. Чехова) и "Гаргантюа и Патагрюэль" (в театре Наций, Москва); Марфа Горвиц со спектаклем "Золушка" (театр "Практика", Москва); Кирилл Серебренников со спектаклем "(М)ученик" (Гоголь-центр, Москва); Дмитрий Волкострелов со спектаклем "Лекция о ничто" (театр Post, Санкт-Петербург).

В номинации "Драма. Женская роль" - Ксения Раппопорт (Раневская, спектакль Малого драматического театра – Театра Европы "Вишневый сад"); Алиса Фрейндлих (Алиса, спектакль "Алиса" Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге); Ксения Орлова ("Возмездие 12", московский Центр драматургии и режиссуры).

В номинации "Драма. Мужская роль" - Евгений Миронов ("Гамлет | Коллаж", Театр Наций); Виктор Вержбицкий (Смердяков, Зосима, "Карамазовы" в МХТ им. Чехова); Андрей Кузичев (Анджело, "Мера за меру" в театре им. Пушкина).

В номинации "Опера. Спектакль" – "Дон Карлос" (Большой театр, Москва); "Евгений Онегин" (Театр оперы и балета, Астрахань); "Царская невеста" (Михайловский театр, Санкт-Петербург).

В номинации "Балет. Спектакль" – "Укрощение строптивой" (Большой театр); "Симфония в трех движениях" (Театр оперы и балета, Пермь); "Восковые крылья" (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва).

Как сообщает МИА "Россия сегодня", в этом году на соискание премии "Золотая Маска" свои спектакли выдвинули 42 российских театра.

XXI фестиваль "Золотая маска" пройдет с февраля по апрель. Помимо основного конкурса ожидается внеконкурсная программа "Маска плюс", спецпрограмма "Детский уик-энд". Впервые вводится программа "Золотая маска в кинотеатре", в рамках которых на экранах российских кинотеатров будут транслировать спектакли в режиме онлайн. Также зрителей ждут программы "Премьера Мариинского театра в Москве", "Контекст. Актуальные зарубежные спектакли" и Russian Case.

Церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 18 апреля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.