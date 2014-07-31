На Малой Дмитровке снесут незаконную пристройку к зданию Розенкампфа

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Арбитражный суд обязал собственника исторического здания на Малой Дмитровке снести незаконную пристройку, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

Речь идет о "комплексе доходных домов" начала ХХ века архитектора Клавдия Розенкампфа, расположенном по адресу: Малая Дмитровка, дом 3/10, строение 1.

В пресс-службе уточняют, что пристройка, возведенная без разрешительной документации, была выявлена во время внеплановой проверки. Кроме того, собственник здания - компания "Техно-Групп" - не оформил охранное обязательство. Все это является нарушением закона "Об объектах культурного наследия".

Владельцы здания пытались оспорить предписание Мосгорнаследия о демонтаже пристройки, однако суд не удовлетворил кассационную жалобу. Незаконный объект должен быть снесен до 5 декабря 2014 года.