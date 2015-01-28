Шестиклассница погибла, выпав из окна дома в Подмосковье

Фото: ТАСС / Татьяна Силина

Из окна восьмиэтажного дома на улице Южной в подмосковном Павловском Посаде выпала 12-летняя школьница. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Установлено, что шестиклассница забралась на подоконник и попросила подругу ее сфотографировать, но не удержала равновесие и сорвалась вниз.

"В ходе проверки установлено, что школьница не первый раз фотографировалась на подоконнике в проеме открытого окна", - сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

По факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.