На ВДНХ во время съемок фильма лошадь травмировала ребенка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Рядом с павильонами на территории ВДНХ лошадь травмировала ребенка. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах города.

Как пояснил директор Городского конного центра, располагающегося на ВДНХ в павильоне № 48, Андрей Масловский, несчастный случай произошел на месте съемок фильма.

"Рядом с бывшим павильоном "Ветеринария" сейчас установлены декорации, там в данный момент снимается кино, в котором участвуют лошади, они там спокойно ходят вокруг, и, действительно, прошла информация, что одна из лошадей травмировала ребенка", – сказал Масловский.

Он также отметил, что лошади городского конного центра к этому происшествию не имеют никакого отношения. Информации о состоянии мальчика на данный момент нет.