На подмосковном аэродроме насмерть разбился парашютист

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На аэродроме в Коломенском районе Подмосковья насмерть разбился парашютист, сообщает ГУ МЧС по Московской области. Спортсмен упал во время исполнения упражнения на открытом Кубке России по купольному пилотированию.

Парашютист выполнял упражнение в дисциплине "скорость". На сверхмалой высоте на большой скорости он должен был пройти над бассейном. В итоге, когда спортсмен начал маневр, он не справился с управлением и рухнул на землю, уточняет агентство "Ридус".

Отмечается, что соревнования тут же были прерваны. Организаторы мероприятия отказываются от официальных комментариев. Решение о том, когда соревнования будут продолжены, примут в четверг.

Это не первый несчастный случай в воздухе, произошедший в среду. Возле подмосковного аэродрома Большое Грызлово упал дельтапланерист, также получивший не совместимые с жизнью травмы.