Москвич с сыном утонули в подмосковном пруду

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвич с сыном решил переплыть подмосковный пруд, однако не рассчитал силы и утонул. Мальчик также погиб, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла около поселка Марков в Клинском районе Подмосковья. О размерах пруда не сообщается.

Напомним, 3 июня в столице утонули двое мужчин. Они купались в водоемах, не предназначенных для этого.

Один из утонувших - 30-летний мужчина - купался в Москве-реке рядом с Киевским вокзалом на Бережковской набережной. Другая жертва - 46-летний мужчина, купавшийся в пруду парка в Покровском-Стрешневе на северо-западе города.

Столичный Роспотребнадзор проверил готовность городских водоемов к летнему сезону. Из 44 зон отдыха в эксплуатацию принято 40, в том числе девять с купанием и 31 – без купания.

Зоны отдыха у воды работают ежедневно с 09.00 до 21.00 до 1 сентября. На всех официальных пляжах обеспечивают безопасность и чистоту, там дежурят медики, спасатели, полицейские и представители народных дружин.