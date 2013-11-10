Мужчина получил ожоги от горящей "пирамиды коктейлей" в баре

Мужчина получил ожоги второй степени во время празднования своего Дня рождения в баре. Друзья приготовили имениннику необычный сюрприз - пирамиду коктейлей, которую должен был поджечь бармен.
Пирамида вспыхнула, и виновник торжества получил ожоги. Инцидент произошел в кафе "Филин" на улице Барклая, сообщает телеканал "Москва 24".
Пострадавшего госпитализировали, в настоящий момент он находится в реанимации одного из столичных ожоговых центров. Мужчина намерен подать заявление в полицию.
Сотрудники кафе сообщили, что подобных случаев в заведении никогда не было. По их словам, пострадавший является одним из их постоянных клиентов.
Напомним, похожий инцидент произошел осенью этого года в ресторане "Энгельс". Тогда в больницы с ожогами головы, рук и тела попали три человека - мужчина и две девушки.