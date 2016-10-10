Россиянин погиб во время прыжка с парашютом в Таиланде

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Россиянин погиб в результате неудачного прыжка с парашютом в провинции Чонбури в Таиланде, сообщает РИА Новости.

Несчастный случай произошел на аэродроме в районе Лем Бачанг неподалеку от Паттайи. Парашютист прыгал с двухместного мотодельтаплана.

Незадолго до приземления лопнула одна из строп, из-за чего резкий порыв ветра сложил парашют в воздухе. Спортсмен упал с высоты 40 метров и скончался на месте от полученных травм.

Аэроклуб, на территории которого произошел несчастный случай, очень популярен среди туристов Таиланда. Погибший россиянин долгое время тренировался и работал в этом клубе.