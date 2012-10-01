Форма поиска по сайту

01 октября 2012, 10:57

Происшествия

Погибшим на востоке Москвы оказался американский писатель

Писатель Григорий Рыскин разбился насмерть, выпав из окна квартиры в Москве. По предварительным данным, это было самоубийство, на которое Рыскина толкнула тяжелая болезнь. Ведется расследование

Установлена личность погибшего на востоке столицы: им оказался американский писатель российского происхождения Григорий Рыскин.

"Тело 75-летнего американца обнаружили около подъезда дома на Саянской улице. По предварительным данным, он скончался от травм, полученных при падении с высоты", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Григорий Рыскин родился в 1937 году в Ленинграде, но позже эмигрировал в США. Он написал более десяти книг, в том числе произведения "Новый американец" и "Записки массажиста".

несчастные случаи писатели чп

