Летний кинолекторий в саду имени Баумана откроется показами немых комедий

Кадр из фильма "Золотая лихорадка" (1925)

Мосгорпарк и Московская школа кино открывают летний лекторий "Кинопятница" в саду имени Баумана, сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Каждую пятницу здесь будут проходить бесплатные лекции и показы фильмов. Первая встреча цикла назначена на 9 июня.

"Кинопятница" станет первым проектом на новом Летнем киноэкране Москино в Саду Баумана. Каждый кинопоказ будет предварять небольшая лекция кураторов Московской школы кино. Посещение бесплатное, но нужна регистрация.

Первый цикл лекций посвящен комикам немого кино. В июне в саду покажут четыре комедийные картины, созданные в 1920-х годах. Это десятилетие стало одним из важнейших в развитии кинематографа как искусства. Британец Чарли Чаплин, американцы Гарольд Ллойд и Бастер Китон, француз Макс Линдер создали главные комедийные образы своего времени.

9 июня в саду покажут фильм Чарли Чаплина "Золотая лихорадка (1925), 16 июня – "Кинооператора" Бастера Китона (1928), 23 июня – "Семь лет несчастий" Макса Линдера (1921), 30 июня – фильм Гарольда Ллойда "Наконец-то в безопасности!" (1923).

Серия показов продолжится в июле и августе. Следующий цикл будет посвящен иностранным и советским мюзиклам 1930-х годов.