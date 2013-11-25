В ТЦ "Москва" проходит очередной рейд по выявлению нелегалов

Читатель М24.ru Макс

Сотрудники столичной полиции проводят очередной рейд в торговом центре "Москва", направленный на выявление нелегалов.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка МВД по городу, мероприятия проходят в рамках операции "Заслон-2", направленной на противодействие организованной преступности, борьбу с нелегальной миграцией и нелегальным игорным бизнесом.

Между тем читатели M24.ru сообщают, что работники ТЦ убегают с территории торгового комплекса, чтобы не попасться полиции. Также за пять минут до начала операции в ТЦ объявили "санитарный день".

Помимо рынка, сотрудники полиции проверяют также и квартиры, расположенные рядом с "Москвой". По сообщению телеканала "Москва 24", поквартирным обходом занялись участковые оперуполномоченные.

Ранее полиция уже проводила рейд в комплексе "Москва", тогда были задержаны около тысячи приезжих. Позже в результате проверки в ТЦ правоохранительные органы задержали членов преступной группы, подозреваемых в выведении денег в оффшоры.

По предварительным данным, участники преступной группы с помощью фиктивных организаций обналичивали денежные средства, а также выводили их за рубеж.