Поселок мигрантов у рынка "Славянский дворик" снесут в ближайшее время

Мигранты основали целый поселок на территории Новой Москвы

На территории Новой Москвы полицейские обнаружили небольшой поселок, который возвели приезжие из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Он находился в лесном массиве рядом с рынком "Славянский дворик" на 41-м километре МКАД. Приезжие держали домашний скот, совершали разные обряды, рожали и растили детей.

В трехэтажные бытовки были проведены электричество и водопровод, а территорию поселка охраняли сторожа.

Всего на территории рынка и нелегального городка полицейские задержали 258 мигрантов. Всех их доставили в участок.

"Материалы будут переданы в суд и те граждане, у которых есть нарушения миграционного законодательства будут выдворены из страны", - пояснил в интервью "Москве 24" сотрудник ГУ МВД России по Москве Марат Бугулов.

Нелегальный поселок в ближайшее время будет снесен.

Нелегальные общежития возникают в столице все чаще и не только на окраинах. Не так давно в Бумажном проезде вблизи Белорусского вокзала загорелось заброшенное здание. Когда сотрудники МЧС прибыли на место выяснилось, что на территории бывшего завода располагается общежитие на 300 человек. Только по счастливому стечению обстоятельств ни кто из мигрантов не пострадал.