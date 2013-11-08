Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября 2013, 14:02

Общество

Сотрудников ресторана в центре Москвы выдворили из России

Фото: ИТАР-ТАСС

11 поваров и официантов из ресторана индийско-тибетской кухни выдворили из страны за нарушение миграционных законов.

Как сообщает РИА Новости, мигрантов задержали в ресторане на Никольской улице. Двое из них приехали из Индии, остальные – из ближнего зарубежья.

При этом у всех отсутствовали разрешения на работу, а двое выходцев из Средней Азии нелегально приехали в Россию.

Каждому из депортированных закрыт въезд в Россию на пять лет. Кроме того, нарушители заплатили штраф – по 5 тысяч рублей с человека.

нелегальные мигранты депортация выдворение

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика