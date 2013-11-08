Сотрудников ресторана в центре Москвы выдворили из России

Фото: ИТАР-ТАСС

11 поваров и официантов из ресторана индийско-тибетской кухни выдворили из страны за нарушение миграционных законов.

Как сообщает РИА Новости, мигрантов задержали в ресторане на Никольской улице. Двое из них приехали из Индии, остальные – из ближнего зарубежья.

При этом у всех отсутствовали разрешения на работу, а двое выходцев из Средней Азии нелегально приехали в Россию.

Каждому из депортированных закрыт въезд в Россию на пять лет. Кроме того, нарушители заплатили штраф – по 5 тысяч рублей с человека.