Что изменится после решения ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти

На заседании в Вене 27 ноября организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение не менять квоты на добычу нефти и оставить на текущем уровне в 30 млн баррелей в сутки. Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков отвечает на традиционные три вопроса: что это значит, кто виноват и что делать.

Что это значит для нас с вами? Во-первых, при прочих равных цены на нефть продолжат снижаться, теперь цель для движения – 70 долларов за баррель. И нельзя сказать, что на этом все веселье кончится, скорее, наоборот, только начнется - и 60 долларов за бочку нефти уже не будут казаться страшным сном 7-летней давности. Чем ниже нефть, тем выше доллар, и, если раньше я надеялся, что мы вернемся в диапазон 42-45 за американца, то теперь я надеюсь, что мы останется на уровне ниже 50 рублей и будем балансировать в районе 46-50 рублей. Ну и да, бензин дешевле от этого не станет, не надейтесь. Конечно, шансы на благополучный исход есть всегда. Лично я надеюсь, что рынок себя вылечит сам и стабилизируется – хотя бы на тех же 70-75, но для этого нужно время, хотя бы полгода-год.

Кто виноват? Если ищите виновных, делайте ставку на Саудовскую Аравию. Из 12 стран-участниц картеля как минимум 4 настаивали на снижении квот на добычу нефти, но именно саудитам текущий уровень добычи выгоднее всего. На сегодняшний день нефти в мире добывается на 1-2 млн баррелей больше, чем нужно. Избыток товара в системе экономических отношений всегда ведет к снижению цены на этот товар, чтобы он хоть как-то продавался. Чем ниже цена нефти, тем менее рентабельна добыча сланцевой нефти в США (нефть трудноизвлекаемая), а значит, тем меньше денег пойдет на эти проекты, тем меньше ее будут добывать, и Саудовская Аравия и ОПЕК все так же останутся монополистами на рынке нефти. Ведь сейчас США наращивает добычу, да и резервных мощностей у них больше.

Что нам может помочь? Во-первых, действительно холодная зима в Европе и США. Если наши западные друзья будут мерзнуть, они начнут потреблять больше энергоресурсов, стабилизируют спрос и предложение на рынке и вернут цену на адекватные уровни. Хотя этот фактор условен, ведь в таком случае добыча сланцевой нефти снова станет рентабельной. Поэтому верим и надеемся на рост глобальной экономики. Чем сильнее рост экономики, тем больше потребление нефти. А растущий спрос – это рост цен. Правда, при растущей глобальной экономике и нам, может, чего перепадет, и нефть уже не будет столь важна.

Ну, и главное – что делать? Ситуация для нас в целом не поменялась. Лучшими вариантами сохранения вашего капитала остались валютные счета. Ставки по ним уже выросли, и потенциал дальнейшего роста остается. Я против простого хранения долларов, евро, фунтов и рублей под подушкой или в ячейке, я за то, чтобы деньги работали. Или за то, чтобы их тратить. Так что обратите внимание на рынок жилья – чувствую, после Нового года цена начнется понемногу спускаться. Вот и вся история, не исключаю, что будет инфляция, рост цен, сокращение рабочих мест и зарплат. Но это в самом худшем случае…