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20 июля 2017, 15:02

Происшествия

Два нефтяника пострадали при аварии на шахте в Коми

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Два нефтяника пострадали во время обрушения породы в шахте №3 "Яреганефть" подразделения ООО "Лукойл-Коми" в Ухте (Коми), передает ТАСС.

На аварийном участке находились пять человек, рассказали в ГУ МЧС России по региону. Трое вышли самостоятельно, двоих пострадавших доставили в Ухтинскую больницу. Всего в шахте находилось 111 человек.

По словам главы администрации Ухты Магомеда Османова, шахта продолжает работать в штатном режиме. Следственные органы по республике Коми организовали проверку по факту произошедшего.

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