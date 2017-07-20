Два нефтяника пострадали при аварии на шахте в Коми

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Два нефтяника пострадали во время обрушения породы в шахте №3 "Яреганефть" подразделения ООО "Лукойл-Коми" в Ухте (Коми), передает ТАСС.

На аварийном участке находились пять человек, рассказали в ГУ МЧС России по региону. Трое вышли самостоятельно, двоих пострадавших доставили в Ухтинскую больницу. Всего в шахте находилось 111 человек.

По словам главы администрации Ухты Магомеда Османова, шахта продолжает работать в штатном режиме. Следственные органы по республике Коми организовали проверку по факту произошедшего.