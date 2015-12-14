Цены на нефть упали ниже 37 долларов впервые за семь лет

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 37 долларов впервые с 2008 года, передает ТАСС.

В то же время нефть WTI опустилась до 34,94 доллара за баррель, такие цены в последний раз были в 2009 году.

На новость о падении цен отреагировала валютная биржа: доллар на ММВБ стоит почти 71 рубль, евро – почти 78 рублей. Официальные курсы валют на 15 декабря составляют 70,22 рубля за доллар и 76,96 рубля за евро.

Падение цен на нефть идет с 4 декабря, когда министры нефти стран-участниц картеля не приняли четкого решения по квотам на добычу.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка 50 долларов за баррель.

"Я думаю, что средняя цена будет плюс-минус 50 долларов за баррель. Это среднегодовая", – сказал он. По его словам, "не обязательно, что с 1 января будет 50 долларов". "В этом году, несмотря на то, что мы имеем сейчас 40 долларов, среднегодовая – она выше 50 долларов", – подчеркнул министр.