Уволен замглавы департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы

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Распоряжением мэра Сергея Собянина от должности заместителя руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства столицы освобожден Нугзар Гогуа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Замглавы уволен в связи с истечением срока действия служебного контракта.

Кроме того, в связи с истечением срока действия срочного служебного договора Олег Панин назначен на должность заместителя префекта Зеленоградского округа Москвы. С ним заключен служебный контракт на пять лет.