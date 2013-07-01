Форма поиска по сайту

01 июля 2013, 17:17

Политика

Сергей Доренко ушел с поста главного редактора "РСН"

Сергей Доренко. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный редактор радиостанции "Русской службы новостей" Сергей Доренко покинул свой пост.

Как сообщает "РСН", к этому соглашению пришли сам Доренко и генеральный директор радиостанции Арам Габриелянов. По словам главреда, он хочет больше времени уделять себе.

Несмотря на уход, за Доренко останется утренняя программа "Подъем".

28 июня стало известно о том, что создатель таблоида "Жизнь" и предстедатель совета директоров "Известий" Арам Габрелянов стал новым генеральным директором радиостанции "РСН".

