Пассажиров на маршруте № 244 в День защиты детей поздравит фокусник

В День защиты детей пассажиров маршрута № 244 частного перевозчика "Трансавтолиз" поздравят фокусники, сообщили m24.ru в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". Детей порадуют фокусами, а самые маленькие получат сладкие подарки.

По словам руководителя ведомства Сергея Дьякова, частные перевозчики впервые проводят подобную акцию. В 2016 году они перешли на работу по новым городским стандартам и теперь тщательно следят за качеством обслуживания пассажиров.

На сегодняшний день на 211 маршрутах работают восемь перевозчиков. Парк автобусов частных перевозчиков полностью обновили – в прошлом году закупили около двух тысяч автобусов разной вместимости. Их распределили по маршрутам в зависимости от загруженности.

Новые коммерческие автобусы можно легко отличить по узнаваемому синему цвету и логотипу "Московский транспорт". В них действуют все городские билеты и социальные карты. Все коммерческие перевозки в столице подчиняются единым правилам. В автобусах установлены валидаторы, чтобы оплачивать проезд любым городским билетом, с помощью мобильного телефона или социальной картой. Транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, системой голосового оповещения пассажиров, а также пандусами для маломобильных граждан.



