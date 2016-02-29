В Мострансавто открыли единую линию связи

Главный подмосковный перевозчик Мострансавто открыл круглосуточную "горячую линию" для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в понедельник во всех автобусах появилась новая информационная наклейка. По указанному на ней номеру телефона 8-800-700-31-13 каждый пассажир может сообщить свои пожелания или выразить недовольство оказанными ему услугами.

C 2015 года на предприятии реализуется проект "Общественный контроль", который направлен на повышение качества транспортных перевозок и культуры обслуживания. Через официальный сайт Мострансавто можно направить жалобу об увиденных в автобусах нарушениях, приложив к сообщению видеозапись с указанием времени, когда она была сделана, и номера автобуса. По всем сообщениям в филиалах предприятия проводятся проверки, а к нарушителям применяются дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

Ранее Мострансавто запустило сервис "Активный пассажир", дающий возможность оценивать качество перевозок.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить SMS на номер генерального директора – 8 (963) 699-30-55 или на короткий номер 3443, выбрав один из пяти критериев оценки, а также прибавить оценку по 5-балльной шкале.

Напомним, в августе стартовал проект по контролю работы столичных водителей автобусов. На автобусах размещены специальные наклейки с номером "горячей лини" "ДТП ‒ нет!". Позвонив по номеру 8-800-7000-666, автомобилисты могут сообщать о случаях нарушения правил дорожного движения или аварий водителями автобусов.

Жителям столицы пожаловаться на работу общественного транспорта можно на портале transport.mos.ru, там есть специальная форма для обращений. Также работает горячая линия дептранса: 8 (495) 539-5454 или 3210.