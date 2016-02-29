Все новые городские маршрутки будут низкопольными

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все новые маршрутки частных перевозчиков в столице будут низкопольными, сообщает mos.ru.

"Для маршруток малой вместимости обязательное условие госконтракта — низкий пол, вровень с тротуаром. Таким образом, маломобильные пассажиры и родители с колясками смогут подниматься в салон с комфортом", – заявил исполнительный директор Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян.

Кроме того, для слабовидящих пассажиров на борту автобуса, при входе, будет яркая желтая полоса, а табло с указанием маршрута станут светодиодными.

Блудян добавил, что Мосгортранс уже не первый год закупает только низкопольные модели автобусов. По его словам, около 70 процентов городского транспорта адаптировано для маломобильных граждан.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Напомним, 24 декабря прошлого года в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта частников ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя – расторжение договора.

При этом водителям маршруток запретят развлекать пассажиров шансоном и радиохитами. В этом году в таких транспортных средствах введут режим эфирной тишины.