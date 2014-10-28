Москвичи определили, где еще нужны ночные маршруты транспорта

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Москвичи определили самые востребованные направления для новых ночных маршрутов наземного транспорта. Наиболее популярным оказался маршрут по Волгоградскому проспекту в районы Текстильщики, Люблино и Марьино - за него проголосовали 10 процентов участников опроса, сообщается на портале сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин".

Пустить ночные маршруты районы Медведково, Свиблово и Бабушкинский предложили 8 процентов респондентов, столько же высказались за направление в Перово и Новогиреево по шоссе Энтузиастов.

По 7 процентов голосов набрали пять маршрутов: по Варшавскому и Каширскому шоссе в Орехово-Борисово, по Волоколамскому в Тушино и Митино, по Мичуринскому проспекту в Солнцево и Ново-Переделкино, по проспекту Андропова, Пролетарскому проспекту в районы Царицыно, Бирюлево Восточное и по Профсоюзной улице в район Ясенево.

Собственные варианты новых ночных маршрутов предложили 5 процентов горожан. Они хотят, чтобы автобусы пустили по Варшавскому шоссе в Северное и Южное Бутово, в Новую Москву, Зеленоград, Кожухово, Жулебино, а также до аэропортов Внуково и Домодедово.

Всего жители столицы предложили в рамках опроса 14 новых схем движения автобусов, троллейбусов и трамваев по всем округам Москвы. Своими мнениями поделились более 184 тысяч горожан, каждый из которых мог выбрать трех вариантов ответа.

Опрос о новых ночных маршрутах был запущен в рамках сервиса "Активный гражданин" в конце сентября.

Запустить в столице новые ночные маршруты наземного транспорта решили по просьбе москвичей. Ранее в "Активном гражданине" провели опрос, который показал, что таких автобусов, троллейбусов и трамваев москвичам нужно больше. 68 процентов пользователей приложения "Активный гражданин" высказались за то, чтобы в Москве были организованы дополнительные ночные маршруты наземного общественного транспорта.

Напомним, что с августа 2013 года в Москве работают 7 ночных маршрутов общественного транспорта: три автобусных, три троллейбусных и один трамвайный. Подробные схемы ночных маршрутов можно найти здесь.

Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус №15 "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Кроме того, с 13 на 14 декабря прошлого года в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус идет от 138 квартала Выхина. Кроме того, с июня 2014 года круглосуточным стал троллейбус №63. Транспорт работает с 1.00 до 5.45.

Отметим, что за год со времени запуска ночных маршрутов их услугами воспользовалось свыше 450 тысяч человек. В среднем за ночь московские автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят порядка 1,8 тысячи пассажиров.