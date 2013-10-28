Пять остановок будет у скоростного трамвая на шоссе Энтузиастов

Фото: ИТАР-ТАСС

На участке линии скоростного трамвая от Шоссе Энтузиастов в район Ивановское появится пять остановок. Об этом говорится в проекте постановления правительства Москвы, опубликованном Москомархитектурой.

Из документа стали известны рабочие названия остановок и их расположение: "Станция метро Шоссе Энтузиастов" (на участке между строящейся распределительной магистралью вдоль Малого кольца МЖД и Электродным проездом), "Стадион Авангард" (у примыкания к шоссе 2-й Владимирской улицы), "Улица Новогиреевская" (у примыкания к шоссе Энтузиастов Новогиреевской улицы), "Свободный проспект" (вдоль шоссе Энтузиастов у пересечения со Свободным проспектом), "Ивановское" (на участке между проезжей частью шоссе Энтузиастов и местным проездом, в районе строения 98).

В материалах отмечается, что данный участок линии скоростного трамвая проектируется с возможностью его продления вдоль Горьковского шоссе в Балашиху.

Напомним, скоростная трамвайная линия пройдет вдоль шоссе Энтузиастов от одноименной станции метро по территории районов Перово и Ивановское. Трамваи будут ходить с интервалом в 3-4 минуты. Максимальная скорость состава - 75 километров в час. Линия сможет перевозить до 6-8 тысяч пассажиров в часы пик на въезде со стороны области, и до 10-12 тысяч - на подходе к шоссе Энтузиастов.