За день в Москве было задержано свыше 120 пьяных водителей

Фото: ИТАР-ТАСС

За третий день рейда "Нетрезвый водитель" столичные полицейские задержали 69 пьяных автовладельцев. Еще 66 человек отказались пройти медицинское освидетельствование.

Всего за три дня рейда за управление автомобилем в нетрезвом виде задержано 382 человека, из них 169 отказались пройти освидетельствование, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по городу Москве.

Рейд "Нетрезвый водитель" будет проводиться с 24 сентября по 1 октября. Причиной проведения мероприятия стало увеличение количества ДТП, совершаемых пьяными автовладельцами. 22 сентября семь человек погибли в аварии на Минской улице, где нетрезвый водитель снес остановку общественного транспорта.

За первый день рейда было задержано более 80 пьяных автолюбителей, за второй - свыше 60.

Госдума собирается ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Среди поправок в УК РФ - уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. Поправки могут быть внесены в УК РФ уже на этой неделе.