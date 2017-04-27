Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2017, 09:33

Транспорт

Частные перевозчики начали готовить автобусы к летнему сезону

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Специалисты начали проверять работу систем климат-контроля в автобусах частных перевозчиков. До наступления теплой погоды к комфортным поездкам подготовят около двух тысяч транспортных средств, сообщает информационный центр ГКУ "Организатор перевозок".

Все автобусы частных перевозчиков, согласно требованиям госконтрактов, должны быть оборудованы системами климат-контроля и кондиционирования воздуха. Кроме того, в документе прописано, какая комфортная температура должна поддерживаться в салоне: зимой – не ниже 12 градусов, а летом – не выше 25 градусов.

Соблюдение температурного режима в автобусах частных перевозчиков регулярно проверяют сотрудники ГКУ "Организатор перевозок".

Все коммерческие перевозки в столице подчиняются единым правилам. В автобусах установлены валидаторы, чтобы оплачивать проезд любым городским билетом, с помощью мобильного телефона или социальной картой. Транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, системой голосового оповещения пассажиров, а также пандусами для маломобильных граждан.
наземный транспорт проверки кондиционеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика