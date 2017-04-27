Частные перевозчики начали готовить автобусы к летнему сезону

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Специалисты начали проверять работу систем климат-контроля в автобусах частных перевозчиков. До наступления теплой погоды к комфортным поездкам подготовят около двух тысяч транспортных средств, сообщает информационный центр ГКУ "Организатор перевозок".
Все автобусы частных перевозчиков, согласно требованиям госконтрактов, должны быть оборудованы системами климат-контроля и кондиционирования воздуха. Кроме того, в документе прописано, какая комфортная температура должна поддерживаться в салоне: зимой – не ниже 12 градусов, а летом – не выше 25 градусов.
Соблюдение температурного режима в автобусах частных перевозчиков регулярно проверяют сотрудники ГКУ "Организатор перевозок".