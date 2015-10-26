По зимнему расписанию: как теперь ходят пригородные электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С 26 октября пригородные электрички начали работать по зимнему расписанию. Как рассказали m24.ru в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, отменены 39 пригородных рейсов на всех направлениях, у 36 изменилось расписание и 20 электропоездов добавлено в новый график.

"В целях оптимизации графика движения компания назначает дополнительные пригородные поезда на всех направлениях", – пояснили в пресс-службе перевозчика.

Изменения в расписании связаны с уменьшением и перераспределением пассажиропотока. С 26 октября отменены "дачные электрички" – дополнительные электропоезда, которые были назначены на пятницу и выходные дни. Взамен были добавлены в расписание электрички на более востребованных маршрутах. Трем электропоездам ЦППК изменила маршрут следования.

К примеру, поезд № 6383 Москва – Малоярославец отправлением с Киевского вокзала в 11.54 будет следовать до станции Нара – город Наро-Фоминск.

В последнее воскресенье октября на зимнее время переходят соседние с Россией страны и корректируется время отправления международных пассажирских поездов, что в свою очередь влияет на график движения пригородных электричек.

В ЦППК отметили, что во время празднования Дня народного единства 3 и 4 ноября расписание движения электропоездов будет соответствовать календарю пятницы и субботы.

Как изменилось расписание электропоездов:

Белорусское направление (кроме 7, 8, 9, 10, 11 ноября 2015 года): Поезд № 6625 Москва–Пассажирская–Смоленская – Одинцово по рабочим дням. ПоездМосква–Пассажирская–Смоленская – Одинцово по рабочим дням. Отправление от Москва–Пассажирская–Смоленская в 08.43; Беговая в 08.48; Фили в 08.54; Кунцево 1 в 08.59; Рабочий поселок в 09.02; Сетунь в 09.04; Баковка в 09.10; Одинцово – прибытие в 09.14.

Поезд № 6626 Одинцово – Москва–Пассажирская–Смоленская по рабочим дням. ПоездОдинцово – Москва–Пассажирская–Смоленская по рабочим дням. Отправление из Одинцова в 09.26; Трехгорка в 09.32; Немчиновка в 09.35; Сетунь в 09.37; Рабочий поселок в 09.40; Кунцево 1 в 09.43; Фили 09.48 (с 25/10 по 30/10 проследует станции Фили без остановки и с остановкой на остановочном пункте Тестовская); Тестовская в 09.51; Беговая в 09.55; Москва–Пассажирская–Смоленская – прибытие в 09.59.

Павелецкое направление: № 6638 Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням. Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням. Отправление от Домодедова в 16.22; Ленинская в 16.28; Калинина в 16.31; Расторгуево в 16.37; Бирюлево–Пассажирская в 16.44; Бирюлево–Товарная в 16.47; Чертаново в 16.52; Коломенское в 16.55; Нижние Котлы в 17.01; Москва–Пассажирская–Павелецкая прибытие в 17.08.

№ 6113 Москва–Пассажирская–Павелецкая – Кашира по рабочим дням. Москва–Пассажирская–Павелецкая – Кашира по рабочим дням. Отправление от Москва–Пассажирская–Павелецкая в 17.22; Нижние Котлы в 17.30; Коломенское в 17.35; Чертаново в 17.38; Бирюлево–Товарная в 17.43; Бирюлево–Пассажирская в 17.46; Расторгуево в 17.50; Домодедово в 18.03; Взлетная в 18.08; Белые Столбы в 18.15; Барыбино в 18.23; Вельяминово в 18.29; Привалово в 18.33; Михнево в 18.38; Шугарово в 18.44; Жилево в 18.54; Ситенка в 18.58; Ступино в 19.04; Акри в 19.09; Белопесоцкий в 19.12; Кашира–Пассажирская – прибытие в 19.16.

№ 6636 Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням. Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням. Отправление от Домодедово в 15.45; Бирюлево–Пассажирская в 16.02; Бирюлево–Товаврная в 16.04; Коломенское в 16.10; Нижние Котлы в 16.15; Москва–Товарная–Павелецкая в 16.19; Москва–Пассажирская–Павелецкая – прибытие в 16.22.

№ 6631 Москва–Пассажирская–Павелецкая – Домодедово по рабочим дням. Москва–Пассажирская–Павелецкая – Домодедово по рабочим дням. Отправление от Москва–Пассажирская–Павелецкая в 16.37; Москва–Товарная–Павелецкая в 16.40; Нижние Котлы в 16.46; Коломенское в 16.52; Бирюлево–Товарная в 16.58; Бирюлево–Пассажирская в 17.01; Расторгуево в 17.05; Домодедово – прибытие в 17.16.

Курское направление (кроме 2, 3, 6, ноября 2015 года): Продлевается маршрут следования № 6260 Щербинка – Царицыно отправлением в 10.30 до станции Москва–Пассажирская–Курская с прибытием в 11.18. Продлевается маршрут следованияЩербинка – Царицыно отправлением в 10.30 до станции Москва–Пассажирская–Курская с прибытием в 11.18. № 6261 Москва–Пассажирская–Курская – Царицыно. Отправление от Москва–Пассажирская–Курская 11.42; Москва–Товарная–Курская в 11.47; Калитники в 11.49; Текстильщики в 11.53; Люблино–Дачное в 11.56; Депо в 11.58; Перерва в 12.01; Москворечье в 12.04; Царицыно прибытие в 12.09.

Горьковское направление: № 6587 Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская. Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская. Отправление Железнодорожная в 09.15; Кучино в 09.19; Салтыковская в 09.22; Никольское в 09.24; Реутово в 09.28; Новогиреево в 09.32; Чухлинка в 09.36; Карачарово в 09.38; Серп и Молот в 09.44; Москва–Пассажирская–Курская прибытие в 09.48.

№ 6588 Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная. Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная. Отправление Москва–Пассажирская–Курская в 10.36; Новогиреево в 10.48; Реутово в 10.52; Железнодорожная – прибытие в 11.03.

№ 6590 Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная. Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная. Отправление от Москва–Пассажирская–Курская в 19.54; Серп и Молот в 19.59; Карачарово в 20.03; Чухлинка в 20.06; Кусково в 20.09; Новогиреево в 20.12; Реутово в 20.16; Никольское в 20.19; Салтыковская в 20.21; Кучино в 20.24; Железнодорожная – прибытие в 20.28.

№ 6595 Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская. Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская. Отправление от Железнодорожной в 20.36; Кучино в 20.40; Салтыковская в 20.43; Никольское в 20.45; Реутово в 20.49; Новогиреево в 20.53; Кусково в 20.56; Чухлинка в 20.59; Карачарово в 21.02; Серп и Молот в 21.08; Москва–Пассажирская–Курская – прибытие в 21.12.

№ 6596 Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная. Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная. Отправление от Москва-Пассажирская-Курская в 21.38; Серп и Молот в 21.43; Карачарово в 21.47; Чухлинка в 21.50; Кусково в 21.53; Новогиреево в 21.56; Реутово в 22.00; Никольское в 22.03; Салтыковская в 22.05; Кучино в 22.08; Железнодорожная прибытие в 22.12.

№ 6589 Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская по выходным дням. Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская по выходным дням. Отправление от Железнодорожной в 17.20; Кучино в 17.24; Салтыковская в 17.27; Никольское в 17.29; Реутово в 17.33; Новогиреево в 17.37; Чухлинка в 17.42; Карачарово в 17.44; Серп и Молот в 17.50; Москва–Пассажирская–Курская – прибытие в 17.54.

Савеловское направление: № 6627 Лобня – Москва–Бутырская. Лобня – Москва–Бутырская. Отправление из Лобни в 05.51; Шереметьевская в 05.55; Хлебниково в 05.57; Водники в 06.00; Долгопрудная в 06.02; Новодачная в 06.05; Лианозово в 06.09; Бескудниково в 06.12; Дегунино в 06.14; Окружная в 06.17; Тимирязевская в 06.20; Прибытие на станцию Москва–Бутырская в 06.26.

№ 6632 Москва–Бутырская – Лобня по рабочим дням. Москва–Бутырская – Лобня по рабочим дням. Отправление от Москва Бутырская в 06.46; Тимирязевская в 06.51; Дегунино в 06.55; Бескудниково в 06.58; Лианозово в 07.00; Марк в 07.03; Долгопрудная в 07.07; Хлебниково в 07.11; Лобня прибытие в 07.16.

Рижское направление: № 6696Р Нахабино – остановочный пункт Ленинградская по рабочим дням. Нахабино – остановочный пункт Ленинградская по рабочим дням. Отправление Нахабино в 05.46; Аникеевка в 05.49; Опалиха в 05.51; Красногорская в 05.56; Павшино в 06.00; Трикотажная в 06.04; Тушино в 06.09; Покровское-Стрешнево в 06.13; Ленинградская – прибытие в 06.18.

№6697Р Ленинградская – Нахабино. Ленинградская – Нахабино. Отправление от Ленинградская в 07.01; Покровское-Стрешнево в 07.04; Тушино в 07.09; Трикотажная в 07.12; Павшино в 07.18; Красногорская в 07.21; Опалиха в 07.25; Аникеевка в 07.28; Нахабино – прибытие в 07.31.