По зимнему расписанию: как теперь ходят пригородные электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
С 26 октября пригородные электрички начали работать по зимнему расписанию. Как рассказали m24.ru в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, отменены 39 пригородных рейсов на всех направлениях, у 36 изменилось расписание и 20 электропоездов добавлено в новый график.
"В целях оптимизации графика движения компания назначает дополнительные пригородные поезда на всех направлениях", – пояснили в пресс-службе перевозчика.
Изменения в расписании связаны с уменьшением и перераспределением пассажиропотока. С 26 октября отменены "дачные электрички" – дополнительные электропоезда, которые были назначены на пятницу и выходные дни. Взамен были добавлены в расписание электрички на более востребованных маршрутах. Трем электропоездам ЦППК изменила маршрут следования.
К примеру, поезд № 6383 Москва – Малоярославец отправлением с Киевского вокзала в 11.54 будет следовать до станции Нара – город Наро-Фоминск.
В последнее воскресенье октября на зимнее время переходят соседние с Россией страны и корректируется время отправления международных пассажирских поездов, что в свою очередь влияет на график движения пригородных электричек.
В ЦППК отметили, что во время празднования Дня народного единства 3 и 4 ноября расписание движения электропоездов будет соответствовать календарю пятницы и субботы.
Как изменилось расписание электропоездов:
Белорусское направление (кроме 7, 8, 9, 10, 11 ноября 2015 года):
Поезд № 6625
Москва–Пассажирская–Смоленская – Одинцово по рабочим дням.Отправление от Москва–Пассажирская–Смоленская в 08.43;Беговая в 08.48;Фили в 08.54;Кунцево 1 в 08.59;Рабочий поселок в 09.02;Сетунь в 09.04;Баковка в 09.10;Одинцово – прибытие в 09.14.
Поезд № 6626
Одинцово – Москва–Пассажирская–Смоленская по рабочим дням.Отправление из Одинцова в 09.26;Трехгорка в 09.32;Немчиновка в 09.35;Сетунь в 09.37;Рабочий поселок в 09.40;Кунцево 1 в 09.43;Фили 09.48 (с 25/10 по 30/10 проследует станции Фили без остановки и с остановкой на остановочном пункте Тестовская);Тестовская в 09.51;Беговая в 09.55;Москва–Пассажирская–Смоленская – прибытие в 09.59.
Павелецкое направление:№ 6638
Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням.Отправление от Домодедова в 16.22;Ленинская в 16.28;Калинина в 16.31;Расторгуево в 16.37;Бирюлево–Пассажирская в 16.44;Бирюлево–Товарная в 16.47;Чертаново в 16.52;Коломенское в 16.55;Нижние Котлы в 17.01;Москва–Пассажирская–Павелецкая прибытие в 17.08.№ 6113
Москва–Пассажирская–Павелецкая – Кашира по рабочим дням.Отправление от Москва–Пассажирская–Павелецкая в 17.22;Нижние Котлы в 17.30;Коломенское в 17.35;Чертаново в 17.38;Бирюлево–Товарная в 17.43;Бирюлево–Пассажирская в 17.46;Расторгуево в 17.50;Домодедово в 18.03;Взлетная в 18.08;Белые Столбы в 18.15;Барыбино в 18.23;Вельяминово в 18.29;Привалово в 18.33;Михнево в 18.38;Шугарово в 18.44;Жилево в 18.54;Ситенка в 18.58;Ступино в 19.04;Акри в 19.09;Белопесоцкий в 19.12;Кашира–Пассажирская – прибытие в 19.16.№ 6636
Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням.Отправление от Домодедово в 15.45;Бирюлево–Пассажирская в 16.02;Бирюлево–Товаврная в 16.04;Коломенское в 16.10;Нижние Котлы в 16.15;Москва–Товарная–Павелецкая в 16.19;Москва–Пассажирская–Павелецкая – прибытие в 16.22.№ 6631
Москва–Пассажирская–Павелецкая – Домодедово по рабочим дням.Отправление от Москва–Пассажирская–Павелецкая в 16.37;Москва–Товарная–Павелецкая в 16.40;Нижние Котлы в 16.46;Коломенское в 16.52;Бирюлево–Товарная в 16.58;Бирюлево–Пассажирская в 17.01;Расторгуево в 17.05;Домодедово – прибытие в 17.16.
Курское направление (кроме 2, 3, 6, ноября 2015 года):
Продлевается маршрут следования № 6260
Щербинка – Царицыно отправлением в 10.30 до станции Москва–Пассажирская–Курская с прибытием в 11.18.
№ 6261 Москва–Пассажирская–Курская – Царицыно.Отправление от Москва–Пассажирская–Курская 11.42;Москва–Товарная–Курская в 11.47;Калитники в 11.49;Текстильщики в 11.53;Люблино–Дачное в 11.56;Депо в 11.58;Перерва в 12.01;Москворечье в 12.04;Царицыно прибытие в 12.09.
Горьковское направление:№ 6587
Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская.Отправление Железнодорожная в 09.15;Кучино в 09.19;Салтыковская в 09.22;Никольское в 09.24;Реутово в 09.28;Новогиреево в 09.32;Чухлинка в 09.36;Карачарово в 09.38;Серп и Молот в 09.44;Москва–Пассажирская–Курская прибытие в 09.48.№ 6588
Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная.Отправление Москва–Пассажирская–Курская в 10.36;Новогиреево в 10.48;Реутово в 10.52;Железнодорожная – прибытие в 11.03.№ 6590
Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная.Отправление от Москва–Пассажирская–Курская в 19.54;Серп и Молот в 19.59;Карачарово в 20.03;Чухлинка в 20.06;Кусково в 20.09;Новогиреево в 20.12;Реутово в 20.16;Никольское в 20.19;Салтыковская в 20.21;Кучино в 20.24;Железнодорожная – прибытие в 20.28.№ 6595
Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская.Отправление от Железнодорожной в 20.36;Кучино в 20.40;Салтыковская в 20.43;Никольское в 20.45;Реутово в 20.49;Новогиреево в 20.53;Кусково в 20.56;Чухлинка в 20.59;Карачарово в 21.02;Серп и Молот в 21.08;Москва–Пассажирская–Курская – прибытие в 21.12.№ 6596
Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная.Отправление от Москва-Пассажирская-Курская в 21.38;Серп и Молот в 21.43;Карачарово в 21.47;Чухлинка в 21.50;Кусково в 21.53;Новогиреево в 21.56;Реутово в 22.00;Никольское в 22.03;Салтыковская в 22.05;Кучино в 22.08;Железнодорожная прибытие в 22.12.№ 6589
Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская по выходным дням.Отправление от Железнодорожной в 17.20;Кучино в 17.24;Салтыковская в 17.27;Никольское в 17.29;Реутово в 17.33;Новогиреево в 17.37;Чухлинка в 17.42;Карачарово в 17.44;Серп и Молот в 17.50;Москва–Пассажирская–Курская – прибытие в 17.54.
Савеловское направление:№ 6627
Лобня – Москва–Бутырская.Отправление из Лобни в 05.51;Шереметьевская в 05.55;Хлебниково в 05.57;Водники в 06.00;Долгопрудная в 06.02;Новодачная в 06.05;Лианозово в 06.09;Бескудниково в 06.12;Дегунино в 06.14;Окружная в 06.17;Тимирязевская в 06.20;Прибытие на станцию Москва–Бутырская в 06.26.№ 6632
Москва–Бутырская – Лобня по рабочим дням.Отправление от Москва Бутырская в 06.46;Тимирязевская в 06.51;Дегунино в 06.55;Бескудниково в 06.58;Лианозово в 07.00;Марк в 07.03;Долгопрудная в 07.07;Хлебниково в 07.11;Лобня прибытие в 07.16.
Рижское направление:№ 6696Р
Нахабино – остановочный пункт Ленинградская по рабочим дням.Отправление Нахабино в 05.46;Аникеевка в 05.49;Опалиха в 05.51;Красногорская в 05.56;Павшино в 06.00;Трикотажная в 06.04;Тушино в 06.09;Покровское-Стрешнево в 06.13;Ленинградская – прибытие в 06.18.№6697Р
Ленинградская – Нахабино.Отправление от Ленинградская в 07.01;Покровское-Стрешнево в 07.04;Тушино в 07.09;Трикотажная в 07.12;Павшино в 07.18;Красногорская в 07.21;Опалиха в 07.25;Аникеевка в 07.28;Нахабино – прибытие в 07.31.
Ярославское направление:№ 7328
Москва – Монино.Отправление Москва–Пассажирская–Ярославская в 15.35;Лосиноостровская в 15.45;Мытищи в 15.54;Подлипки Дачные в 16.00;Болшево в 16.04;Загорянская в 16.09;Воронок в 16.13;Чкаловская в 16.20;Бахчиванджи в 16.23;Монино – прибытие в 16.32.№ 7330Р
Москва – Монино по рабочим дням.Отправление от Москва–Пассажирская–Ярославская в 22.20;Лосиноостровская в 22.30;Мытищи в 22.39;Подлипки Дачные в 22.45;Болшево в 22.49;Загорянская в 22.53;Воронок в 22.58;Чкаловская в 23.05;Бахчиванджи в 23.08;Монино – прибытие в 23.17.