26 октября 2015, 17:41

Транспорт

По зимнему расписанию: как теперь ходят пригородные электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С 26 октября пригородные электрички начали работать по зимнему расписанию. Как рассказали m24.ru в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, отменены 39 пригородных рейсов на всех направлениях, у 36 изменилось расписание и 20 электропоездов добавлено в новый график.

"В целях оптимизации графика движения компания назначает дополнительные пригородные поезда на всех направлениях", – пояснили в пресс-службе перевозчика.

Изменения в расписании связаны с уменьшением и перераспределением пассажиропотока. С 26 октября отменены "дачные электрички" – дополнительные электропоезда, которые были назначены на пятницу и выходные дни. Взамен были добавлены в расписание электрички на более востребованных маршрутах. Трем электропоездам ЦППК изменила маршрут следования.

К примеру, поезд № 6383 Москва – Малоярославец отправлением с Киевского вокзала в 11.54 будет следовать до станции Нара – город Наро-Фоминск.

В последнее воскресенье октября на зимнее время переходят соседние с Россией страны и корректируется время отправления международных пассажирских поездов, что в свою очередь влияет на график движения пригородных электричек.

В ЦППК отметили, что во время празднования Дня народного единства 3 и 4 ноября расписание движения электропоездов будет соответствовать календарю пятницы и субботы.

Как изменилось расписание электропоездов:

Белорусское направление (кроме 7, 8, 9, 10, 11 ноября 2015 года):

Поезд № 6625 Москва–Пассажирская–Смоленская – Одинцово по рабочим дням.

  • Отправление от Москва–Пассажирская–Смоленская в 08.43;
  • Беговая в 08.48;
  • Фили в 08.54;
  • Кунцево 1 в 08.59;
  • Рабочий поселок в 09.02;
  • Сетунь в 09.04;
  • Баковка в 09.10;
  • Одинцово – прибытие в 09.14.

    • Поезд № 6626 Одинцово – Москва–Пассажирская–Смоленская по рабочим дням.

  • Отправление из Одинцова в 09.26;
  • Трехгорка в 09.32;
  • Немчиновка в 09.35;
  • Сетунь в 09.37;
  • Рабочий поселок в 09.40;
  • Кунцево 1 в 09.43;
  • Фили 09.48 (с 25/10 по 30/10 проследует станции Фили без остановки и с остановкой на остановочном пункте Тестовская);
  • Тестовская в 09.51;
  • Беговая в 09.55;
  • Москва–Пассажирская–Смоленская – прибытие в 09.59.

    • Павелецкое направление:

    № 6638 Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням.

  • Отправление от Домодедова в 16.22;
  • Ленинская в 16.28;
  • Калинина в 16.31;
  • Расторгуево в 16.37;
  • Бирюлево–Пассажирская в 16.44;
  • Бирюлево–Товарная в 16.47;
  • Чертаново в 16.52;
  • Коломенское в 16.55;
  • Нижние Котлы в 17.01;
  • Москва–Пассажирская–Павелецкая прибытие в 17.08.

    • № 6113 Москва–Пассажирская–Павелецкая – Кашира по рабочим дням.

  • Отправление от Москва–Пассажирская–Павелецкая в 17.22;
  • Нижние Котлы в 17.30;
  • Коломенское в 17.35;
  • Чертаново в 17.38;
  • Бирюлево–Товарная в 17.43;
  • Бирюлево–Пассажирская в 17.46;
  • Расторгуево в 17.50;
  • Домодедово в 18.03;
  • Взлетная в 18.08;
  • Белые Столбы в 18.15;
  • Барыбино в 18.23;
  • Вельяминово в 18.29;
  • Привалово в 18.33;
  • Михнево в 18.38;
  • Шугарово в 18.44;
  • Жилево в 18.54;
  • Ситенка в 18.58;
  • Ступино в 19.04;
  • Акри в 19.09;
  • Белопесоцкий в 19.12;
  • Кашира–Пассажирская – прибытие в 19.16.

    • № 6636 Домодедово – Москва–Пассажирская–Павелецкая по рабочим дням.

  • Отправление от Домодедово в 15.45;
  • Бирюлево–Пассажирская в 16.02;
  • Бирюлево–Товаврная в 16.04;
  • Коломенское в 16.10;
  • Нижние Котлы в 16.15;
  • Москва–Товарная–Павелецкая в 16.19;
  • Москва–Пассажирская–Павелецкая – прибытие в 16.22.

    • № 6631 Москва–Пассажирская–Павелецкая – Домодедово по рабочим дням.

  • Отправление от Москва–Пассажирская–Павелецкая в 16.37;
  • Москва–Товарная–Павелецкая в 16.40;
  • Нижние Котлы в 16.46;
  • Коломенское в 16.52;
  • Бирюлево–Товарная в 16.58;
  • Бирюлево–Пассажирская в 17.01;
  • Расторгуево в 17.05;
  • Домодедово – прибытие в 17.16.

    • Курское направление (кроме 2, 3, 6, ноября 2015 года):

    Продлевается маршрут следования № 6260 Щербинка – Царицыно отправлением в 10.30 до станции Москва–Пассажирская–Курская с прибытием в 11.18.

    № 6261 Москва–Пассажирская–Курская – Царицыно.

  • Отправление от Москва–Пассажирская–Курская 11.42;
  • Москва–Товарная–Курская в 11.47;
  • Калитники в 11.49;
  • Текстильщики в 11.53;
  • Люблино–Дачное в 11.56;
  • Депо в 11.58;
  • Перерва в 12.01;
  • Москворечье в 12.04;
  • Царицыно прибытие в 12.09.

    • Горьковское направление:

    № 6587 Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская.

  • Отправление Железнодорожная в 09.15;
  • Кучино в 09.19;
  • Салтыковская в 09.22;
  • Никольское в 09.24;
  • Реутово в 09.28;
  • Новогиреево в 09.32;
  • Чухлинка в 09.36;
  • Карачарово в 09.38;
  • Серп и Молот в 09.44;
  • Москва–Пассажирская–Курская прибытие в 09.48.

    • № 6588 Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная.

  • Отправление Москва–Пассажирская–Курская в 10.36;
  • Новогиреево в 10.48;
  • Реутово в 10.52;
  • Железнодорожная – прибытие в 11.03.

    • № 6590 Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная.

  • Отправление от Москва–Пассажирская–Курская в 19.54;
  • Серп и Молот в 19.59;
  • Карачарово в 20.03;
  • Чухлинка в 20.06;
  • Кусково в 20.09;
  • Новогиреево в 20.12;
  • Реутово в 20.16;
  • Никольское в 20.19;
  • Салтыковская в 20.21;
  • Кучино в 20.24;
  • Железнодорожная – прибытие в 20.28.

    • № 6595 Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская.

  • Отправление от Железнодорожной в 20.36;
  • Кучино в 20.40;
  • Салтыковская в 20.43;
  • Никольское в 20.45;
  • Реутово в 20.49;
  • Новогиреево в 20.53;
  • Кусково в 20.56;
  • Чухлинка в 20.59;
  • Карачарово в 21.02;
  • Серп и Молот в 21.08;
  • Москва–Пассажирская–Курская – прибытие в 21.12.

    • № 6596 Москва–Пассажирская–Курская – Железнодорожная.

  • Отправление от Москва-Пассажирская-Курская в 21.38;
  • Серп и Молот в 21.43;
  • Карачарово в 21.47;
  • Чухлинка в 21.50;
  • Кусково в 21.53;
  • Новогиреево в 21.56;
  • Реутово в 22.00;
  • Никольское в 22.03;
  • Салтыковская в 22.05;
  • Кучино в 22.08;
  • Железнодорожная прибытие в 22.12.

    • № 6589 Железнодорожная – Москва–Пассажирская–Курская по выходным дням.

  • Отправление от Железнодорожной в 17.20;
  • Кучино в 17.24;
  • Салтыковская в 17.27;
  • Никольское в 17.29;
  • Реутово в 17.33;
  • Новогиреево в 17.37;
  • Чухлинка в 17.42;
  • Карачарово в 17.44;
  • Серп и Молот в 17.50;
  • Москва–Пассажирская–Курская – прибытие в 17.54.

    • Савеловское направление:

    № 6627 Лобня – Москва–Бутырская.

  • Отправление из Лобни в 05.51;
  • Шереметьевская в 05.55;
  • Хлебниково в 05.57;
  • Водники в 06.00;
  • Долгопрудная в 06.02;
  • Новодачная в 06.05;
  • Лианозово в 06.09;
  • Бескудниково в 06.12;
  • Дегунино в 06.14;
  • Окружная в 06.17;
  • Тимирязевская в 06.20;
  • Прибытие на станцию Москва–Бутырская в 06.26.

    • № 6632 Москва–Бутырская – Лобня по рабочим дням.

  • Отправление от Москва Бутырская в 06.46;
  • Тимирязевская в 06.51;
  • Дегунино в 06.55;
  • Бескудниково в 06.58;
  • Лианозово в 07.00;
  • Марк в 07.03;
  • Долгопрудная в 07.07;
  • Хлебниково в 07.11;
  • Лобня прибытие в 07.16.

    • Рижское направление:

    № 6696Р Нахабино – остановочный пункт Ленинградская по рабочим дням.

  • Отправление Нахабино в 05.46;
  • Аникеевка в 05.49;
  • Опалиха в 05.51;
  • Красногорская в 05.56;
  • Павшино в 06.00;
  • Трикотажная в 06.04;
  • Тушино в 06.09;
  • Покровское-Стрешнево в 06.13;
  • Ленинградская – прибытие в 06.18.

    • №6697Р Ленинградская – Нахабино.

  • Отправление от Ленинградская в 07.01;
  • Покровское-Стрешнево в 07.04;
  • Тушино в 07.09;
  • Трикотажная в 07.12;
  • Павшино в 07.18;
  • Красногорская в 07.21;
  • Опалиха в 07.25;
  • Аникеевка в 07.28;
  • Нахабино – прибытие в 07.31.

    • Ярославское направление:

    № 7328 Москва – Монино.

  • Отправление Москва–Пассажирская–Ярославская в 15.35;
  • Лосиноостровская в 15.45;
  • Мытищи в 15.54;
  • Подлипки Дачные в 16.00;
  • Болшево в 16.04;
  • Загорянская в 16.09;
  • Воронок в 16.13;
  • Чкаловская в 16.20;
  • Бахчиванджи в 16.23;
  • Монино – прибытие в 16.32.

    • № 7330Р Москва – Монино по рабочим дням.

  • Отправление от Москва–Пассажирская–Ярославская в 22.20;
  • Лосиноостровская в 22.30;
  • Мытищи в 22.39;
  • Подлипки Дачные в 22.45;
  • Болшево в 22.49;
  • Загорянская в 22.53;
  • Воронок в 22.58;
  • Чкаловская в 23.05;
  • Бахчиванджи в 23.08;
  • Монино – прибытие в 23.17.
