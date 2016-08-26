Наземный общественный транспорт в ЦАО изменит режим работы 28 августа

Интервалы движения городского транспорта изменятся в воскресенье

Некоторые маршруты наземного транспорта в центре столицы 28 августа могут работать с увеличенными интервалами из-за велопробега "Спорт во благо", сообщает mos.ru.

Изменения коснутся:



Автобусов №№ 12ц, 25, 33, 64, 75, 76, 93, 132, 136, 144ц, 154, 156, 255, 286, 803, 834, 903, Т2, Т79;

Троллейбусов №№ 14, 16, 45, 48, 63, 76;

Трамваев №№ 4л, 4пр, 11, 17, 25.

График поменяется с 10:30 и до окончания мероприятия.

"Спорт во благо" — ежегодный благотворительный велопробег в поддержку детей с синдромом Дауна. Участники поедут от Лужнецкой набережной мимо храма Христа Спасителя, вдоль Кремля, Васильевского cпуска и по набережным Яузы, финиш – на ВДНХ.