Автоматы по продаже билетов на наземный транспорт установят летом

Фото: ТАСС

Автоматы по продаже билетов на наземный общественный транспорт установят в Москве в середине лета. Об этом рассказал глава ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, сообщает ТАСС.

В настоящее время разрабатывается конкурсная документация на поставку таких автоматов. Михайлов подчеркнул, что сроки проведения конкурса неоднократно переносились из-за кризиса.

Автоматы будут установлены на остановках общественного транспорта, находящихся далеко от станций метрополитена. Технике предстоит пройти тесты перед "выходом в эксплуатацию".

"Мосгортранс" в 2015 году уберет с остановок 450 киосков по продаже билетов с кассирами. Планируется убрать и утилизировать билетные киоски с истекающим сроком службы, а также те, что стоят в местах с низким пассажиропотоком. Пока принято решение о замене 150 обычных киосков на автоматы по продаже билетов, где можно будет купить проездные не только на автобусы, но и на метро. Они станут принимать и наличные, и банковские карты.

В автоматах будут продаваться билеты для поездок на наземном транспорте и в метрополитене, также там можно будет покупать и пополнять карту "Тройка". Кроме того, будет возможность проверять состояние проездного, например, остаток на "электронном кошельке".

Функционал терминалов позволит записывать и льготные билеты на карты школьника и студента. При этом автоматы будут принимать к оплате банковские карты и наличные средства и выдавать сдачу. Вся информация будет отображаться на специальном экране.