На незаконно используемых соцкартах будут блокировать транспортное приложение

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Контролеры смогут блокировать транспортное приложение на социальных картах, незаконно используемых посторонними лицами, сообщает Агентство "Москва".

"У контролеров "Организатора перевозок" могут появиться новые полномочия. Выявив факт неправомерного использования социальной карты, они будут передавать данные проездного документа в "Московский социальный регистр" для блокировки транспортного приложения. Проект соответствующего постановления подготовил департамент транспорта Москвы", – рассказали агентству в пресс-службе учреждения.

Снова воспользоваться льготами на проезд владелец соцкарты сможет только после того, как обратится с соответствующим заявлением.

Сейчас в Москве около 5,5 миллиона держателей социальных карт всех типов. Из них владельцами соцкарты москвича является более 3,6 миллиона человек.

Соцкарта москвича дает право на льготный проезд в общественном транспорте, позволяет безопасно и удобно получать пенсию, субсидии, пособия, городские социальные выплаты. Ею можно оплачивать услуги ЖКХ, налоги, рассчитываться за товары в магазинах. С помощью карты в инфомате поликлиники записываются к врачу. Скидки по соцкарте москвича дают более трех тысяч предприятий.