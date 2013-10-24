Форма поиска по сайту

24 октября 2013, 08:52

Транспорт

В столичных трамваях нового поколения уберут турникеты

Из московских трамваев нового поколения исчезнут турникеты

Валидаторы для оплаты проезда в московских трамваях нового поколения постепенно придут на смену турникетам. Это значит, что входить и выходить из салона можно будет через все двери. По словам самих пассажиров, новшество заметно сократило время на посадку и высадку, исчезли очереди на вход в салон. Однако количество "зайцев" увеличилось.

Следить за добросовестностью пассажиров будут контролеры. Сейчас такая система действует на маршруте номер 17, который курсирует между районами Медведково и Останкино, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящий момент штраф за безбилетный проезд в Москве составляет 1000 рублей, за проезд по чужой социальной карте – 2500 рублей. Если нарушитель не оплатит штраф за 60 дней, его сумма утраивается.

Напомним, что в ноябре 2013 года в столице появятся первые трамваи нового поколения, которые пройдут испытания на городских дорогах. Кроме того, до конца года в столице появится еще два новых низкопольных трамвая.

