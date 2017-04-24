Маршруты трех автобусов изменятся из-за футбольного матча 25 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Маршруты автобусов № 248, 904 и 904к изменятся из-за футбольного матча на стадионе "Спартак" 25 апреля 2017 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Вместо дублеров автобусы будут курсировать по Волоколамской эстакаде. Изменения действительны с 20:30 до конца мероприятия.
Кроме того, отменяются остановки:
- "Метро "Тушинская" – для всех трех автобусов в обоих направлениях;
- "Сходненский тупик" – для автобуса № 248 в обоих направлениях;
- "Клуб имени Чкалова" – для автобуса № 248 при движении в центр.
Посадка и высадка на автобусах будет осуществляться на остановках "Клуб имени Чкалова" при следовании из центра и "Река Сходня" в сторону центра.
Автобусы № 2, 210, 266, 400т, 614, 631, 640, 741, 777, 930 могут ездить с увеличенными интервалами.
С 21 апреля и до 30 сентября по выходным дням троллейбусы № 20 будут следовать от Белорусского вокзала до остановки "Берег Москвы-реки". Кроме того, сократятся интервалы движения на троллейбусном маршруте № 21 метро "Полежаевская"– "Берег Москвы-реки".
1 мая запустят сезонные автобусные маршруты в Зеленограде. Автобус № 403 будет ходить до деревни Соколово, а № 408 ‒ до деревни Холмы.