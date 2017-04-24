Маршруты трех автобусов изменятся из-за футбольного матча 25 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маршруты автобусов № 248, 904 и 904к изменятся из-за футбольного матча на стадионе "Спартак" 25 апреля 2017 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вместо дублеров автобусы будут курсировать по Волоколамской эстакаде. Изменения действительны с 20:30 до конца мероприятия.

Кроме того, отменяются остановки:





"Метро "Тушинская" – для всех трех автобусов в обоих направлениях;

"Сходненский тупик" – для автобуса № 248 в обоих направлениях;

"Клуб имени Чкалова" – для автобуса № 248 при движении в центр.

Посадка и высадка на автобусах будет осуществляться на остановках "Клуб имени Чкалова" при следовании из центра и "Река Сходня" в сторону центра.

Автобусы № 2, 210, 266, 400т, 614, 631, 640, 741, 777, 930 могут ездить с увеличенными интервалами.