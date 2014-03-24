Единую транспортную карту запустят в Подмосковье 1 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье 1 мая 2014 года будет запущен пилотный проект по внедрению единой транспортной карты, сообщил M24.ru министр транспорта области Александр Зайцев. На 112 автобусных маршрутах в Подольске, Химках и Одинцово пассажиры смогут оплатить проезд с помощью ЕТК, а также банковских карт MasterCard PayPass и Visa payWave Итоги "пилота" подведут 1 июля. Одним из инвесторов проекта выступит "Газпромбанк".

"В пилотном проекте будет отрабатываться прием к оплате за проезд единой транспортной карты (ЕТК) и бесконтактных банковских карт MasterCard PayPass и Visa payWave", - сказал Зайцев.

"Пилот" будет проводиться на автобусах трех филиалов ГУП "Мострансавто": автоколонна № 1788 в Подольске, автоколонна № 1786 в городе Химки и Одинцовское пассажирское автотранспортное предприятие. Согласно данным "Мострансавто", они обслуживают 112 городских, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов по городам Подольск, Климовск, Одинцово, Химки, Щербинка и Подольскому району.

Итоги пилотного проекта будут подведены 1 июля. В дальнейшем ЕТК можно будет расплачиваться в автобусах, трамваях, электричках и маршрутных такси Московской области. Карта должна поступить в полноценное обращение в первом квартале 2015 года. Таким образом, в области будет создана система безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. "Гражданин приобретает карту, а для последующего ее использования пополняет баланс. Операция пополнения карты будет осуществляться всеми популярными способами. Для оплаты проезда карта будет приниматься на всех регулярных маршрутах", - пояснил Зайцев.

Ранее подмосковные власти обещали, что карта будет интегрирована с московской "Тройкой", но как именно – пока не понятно.

Для реализации пилотного проекта планируется привлечь инвесторов. Одним из будет "Газпромбанк", сообщил M24.ru его первый вице-президент Сергей Некрасов, не уточнив сумму инвестиций.

PR-директор MasterCard в России Елена Пророкова напомнила, что в ноябре в Подмосковье стартовал проект по внедрению для оплаты проезда технологии PayPass. Для эксперимента были выбраны три автобусных маршрута: №436 в Химках, №№ 344 и 456 в Долгопрудном. Автобусы обклеили крупными логотипами MasterCard. Пассажир, имеющий банковскую карту MasterCard PayPass, может оплатить проезд в одно касание.

"Карту не требуется передавать карту кассиру – достаточно одного касания к PayPass терминалу на кассе, на турникете, билетном автомате. При покупке на сумму до 1 тысячи рублей не нужно вводить пин-код или подписывать чек. Чип с технологией PayPass можно встроить в другие устройства: мобильный телефон, наручные часы, брелок для ключей, браслет", - отметила Пророкова.

Аналогом PayPass является карта Visa payWave. В компании Visa не смогли оперативно ответить на запрос M24.ru

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что транспортная карта в Подмосковье должна действовать в автобусах и маршрутных такси не только "Мострансавто", но и других перевозчиков. "ЕТК должна охватывать все маршруты области, чтобы ей смогли пользоваться все пассажиры. В будущем жители Москвы и Подмосковья должны иметь возможность оплачивать поездки в двух регионах с помощью одной карты, поскольку транспортное сообщение двух субъектов интегрировано", - заключил Янков.

Напомним, в Москве в апреле прошлого года запустили карту "Тройка", которой можно расплачиваться в наземном транспорте, метро и электричках. Пополнить "Тройку" и записать на нее тариф можно через кассы и автоматы в метро. В дальнейшем это возможно будет сделать через SMS и интернет. За 10 месяцев "Тройку" приобрели более 10 тысяч человек.

София Сарджвеладзе