Контролеры с полицейскими стали проводить ежедневные рейды в автобусах

Фото: ИТАР-ТАСС
С января 2014 года рейды контролеров Мосгортранса стали ежедневными. Кроме того, вместе с ними на линию теперь выходят сотрудники полиции.
23 января 2014 года прошел рейд на востоке Москвы, в котором участвовали пять контролеров Мосгортранса, 11 контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и шесть полицейских.
По итогам мероприятия были привлечены к административной ответственности 57 человек, контролеры изъяли восемь социальных карт, которые были использованы в нарушение законов.
В компании отмечают, что мероприятия с привлечением различных ведомств позволяют эффективнее обеспечивать контроль оплаты проезда, привлекать нарушителей к ответственности и избегать конфликтных ситуаций с пассажирами.
Напомним, безбилетнику, пойманному в наземном транспорте, придется заплатить штраф в размере тысячи рублей. Те, кто использует чужие социальные карты, заплатят 2,5 тысячи рублей.
