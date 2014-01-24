Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2014, 15:09

Транспорт

Контролеры с полицейскими стали проводить ежедневные рейды в автобусах

Фото: ИТАР-ТАСС

С января 2014 года рейды контролеров Мосгортранса стали ежедневными. Кроме того, вместе с ними на линию теперь выходят сотрудники полиции.

23 января 2014 года прошел рейд на востоке Москвы, в котором участвовали пять контролеров Мосгортранса, 11 контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и шесть полицейских.

По итогам мероприятия были привлечены к административной ответственности 57 человек, контролеры изъяли восемь социальных карт, которые были использованы в нарушение законов.

В компании отмечают, что мероприятия с привлечением различных ведомств позволяют эффективнее обеспечивать контроль оплаты проезда, привлекать нарушителей к ответственности и избегать конфликтных ситуаций с пассажирами.

Напомним, безбилетнику, пойманному в наземном транспорте, придется заплатить штраф в размере тысячи рублей. Те, кто использует чужие социальные карты, заплатят 2,5 тысячи рублей.

Сколько стоит безбилетный проезд в общественном транспорте

Сайты по теме


наземный транспорт рейды ГУП Мосгортранс контролеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика