В Москве предлагают организовать сеть велотакси

В столице может появиться велотакси

В Москве может появиться сеть велотакси. В открытых "повозках" можно будет не только перевозить людей, но и проводить экскурсии. Идею разработали в центральном научно-исследовательском институте проектирования велосипедного транспорта.

Столичное правительство в целом идею одобряет. Однако создатели проекта признаются, что с точки зрения безопасности инициатива недоработана, рассказал в эфире "Москва FM" генеральный директор ЦНИИП велосипедного транспорта Игорь Маркин.

"В правилах дорожного движения велосипед не имеет особых прав. На дороге у него нет места, по пешеходным дорожкам тоже ездить нельзя", - отметил Маркин.

Велотакси имеет массу 150 килограмм. Он оснащен электродвигателем и может перевозить двух-трех пассажиров, а также водителя. Передвигаться он должен по проезжей части, так как это своего рода небольшая машина – метр шириной и три метра длиной.