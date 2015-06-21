Форма поиска по сайту

Новости

21 июня 2015, 16:03

Транспорт

Изменен маршрут автобусов №№ 39 и 39к

Фото: m24.ru

С 21 июня изменился маршрут автобусов №№ 39 и 39к, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

При движении к улице Расплетина автобусы будут следовать по проспекту Маршала Жукова и улице Народного Ополчения от остановки "Улица Зорге"до остановки "Метро "Октябрьское Поле". Ранее они двигались по 3-й Хорошевской улице и части улицы Маршала Бирюзова.

Изменения движения связаны с началом строительства тоннеля южного участка Северо-Западной хорды. Он появится на пересечении улицы Народного Ополчения и улицы Берзарина. Из-за данных работ транзитное движение на данном участке будет закрыто до четвертого квартала 2016 года.

Как изменилось движение по улице Народного Ополчения

наземный транспорт автобусы маршруты

