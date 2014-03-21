Между "Щелковской" и "Партизанской" запущены дополнительные автобусы

Москвичи пересаживаются на трамваи из-за аварии в метро

Дополнительные автобусы курсируют между "Щелковской" и "Партизанской" станциями московского метро в связи с аварией. На участке от "Партизанской" до "Щелковской" прервано сообщение поездов.

Развоз пассажиров осуществляют 74 дополнительных автобусов маршрута "М", которые курсируют между двумя станциями метро. Проезд в них бесплатный.

Напомним, на Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой. В районе станции "Первомайская" прорвало водопроводную трубу в ходе строительных работ. Труба принадлежит стороннему предприятию, а авария произошла вне территории метро.

Вода залила пути открытого перегона от станции "Измайловская" до "Первомайской". В настоящий момент сотрудники МЧС проводят эвакуацию пассажиров поездов, которые прекратили движение на этом участке пути.

Коммунальные службы локализовали аварию в 18.35, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Движение обещают восстановить в ближайшее время, об этом будет сообщено дополнительно.