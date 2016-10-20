Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2016, 12:57

Транспорт

Более 700 нелегальных автобусных компаний выявили в столице с начала года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 700 нелегальных автобусных компаний выявлено в столице с начала года. Об этом сообщил замначальника организационно-планового отдела контроля за организацией пассажирских перевозок транспортными предприятиями ГКУ "Организатор перевозок" Виталий Амирьянов, передает корреспондент m24.ru.

По словам Виталия Амирьянова, около 600 компаний без соответствующего разрешения занимались междугородними перевозками и порядка 130 – международными.

Среди нарушителей были юрлица и индивидуальные предприниматели. В счет уплаты штрафов на спецстоянку направлено почти 400 автобусов.

Как пояснил Амирьянов, нелегальные перевозчики чаще всего маскируются под разовые заказные рейсы. Они работают на привокзальных площадях и около станций метро, откуда отправляются в города ближнего Подмосковья.

По данным ГКУ "Организатор перевозок", ежедневно услугами столичных автостанций пользуется более 11,5 тысячи человек.

В столице усилили контроль за международными и междугородными перевозками. Специалисты проверяют водителей, которые отправляются в рейс, и состояние автобусов. За последние годы количество нелегальных маршрутов уменьшилось в два раза.

Легально для межрегиональных автобусных перевозок можно использовать девять автостанций:

  • "Варшавская" (Каширский проезд, владение 19);
  • "Красногвардейская" (Ореховый бульвар, 24, корпус 1г);
  • "Ленинградское шоссе" (Ленинградское шоссе, владение 71);
  • "Новоясеневская" (Новоясеневский тупик, владение 4);
  • "Орехово" (Шипиловский проезд, владение 31);
  • "Теплый стан" (Новоясеневский проспект, 4);
  • "Тушинская" (проезд Стратонавтов, 9);
  • Центральный автовокзал на Щелковском шоссе, 75
  • Автовокзал "Южные ворота" на 19 км МКАД

наземный транспорт автобусы маршруты ГКУ Организатор перевозок

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика