Более 700 нелегальных автобусных компаний выявили в столице с начала года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 700 нелегальных автобусных компаний выявлено в столице с начала года. Об этом сообщил замначальника организационно-планового отдела контроля за организацией пассажирских перевозок транспортными предприятиями ГКУ "Организатор перевозок" Виталий Амирьянов, передает корреспондент m24.ru.

По словам Виталия Амирьянова, около 600 компаний без соответствующего разрешения занимались междугородними перевозками и порядка 130 – международными.

Среди нарушителей были юрлица и индивидуальные предприниматели. В счет уплаты штрафов на спецстоянку направлено почти 400 автобусов.

Как пояснил Амирьянов, нелегальные перевозчики чаще всего маскируются под разовые заказные рейсы. Они работают на привокзальных площадях и около станций метро, откуда отправляются в города ближнего Подмосковья.

По данным ГКУ "Организатор перевозок", ежедневно услугами столичных автостанций пользуется более 11,5 тысячи человек.