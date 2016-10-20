Более 700 нелегальных автобусных компаний выявили в столице с начала года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Более 700 нелегальных автобусных компаний выявлено в столице с начала года. Об этом сообщил замначальника организационно-планового отдела контроля за организацией пассажирских перевозок транспортными предприятиями ГКУ "Организатор перевозок" Виталий Амирьянов, передает корреспондент m24.ru.
По словам Виталия Амирьянова, около 600 компаний без соответствующего разрешения занимались междугородними перевозками и порядка 130 – международными.
Среди нарушителей были юрлица и индивидуальные предприниматели. В счет уплаты штрафов на спецстоянку направлено почти 400 автобусов.
Как пояснил Амирьянов, нелегальные перевозчики чаще всего маскируются под разовые заказные рейсы. Они работают на привокзальных площадях и около станций метро, откуда отправляются в города ближнего Подмосковья.
По данным ГКУ "Организатор перевозок", ежедневно услугами столичных автостанций пользуется более 11,5 тысячи человек.
Легально для межрегиональных автобусных перевозок можно использовать девять автостанций:
- "Варшавская" (Каширский проезд, владение 19);
- "Красногвардейская" (Ореховый бульвар, 24, корпус 1г);
- "Ленинградское шоссе" (Ленинградское шоссе, владение 71);
- "Новоясеневская" (Новоясеневский тупик, владение 4);
- "Орехово" (Шипиловский проезд, владение 31);
- "Теплый стан" (Новоясеневский проспект, 4);
- "Тушинская" (проезд Стратонавтов, 9);
- Центральный автовокзал на Щелковском шоссе, 75
- Автовокзал "Южные ворота" на 19 км МКАД