Фото: m24.ru/Александр Авилов
Столичную транспортную карту "Тройка" могут интегрировать с подмосковной "Стрелкой", сообщили Агентству "Москва" в Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта" (УЭК).
"В настоящий момент прорабатывается возможность перекрестной записи транспортных приложений единой транспортной карты Подмосковья "Стрелка" и единой транспортной карты Москвы "Тройка", – отметили в УЭК.
Также планируется, что в скором времени люди, которые проживают в регионах, близких к московскому, тоже смогут пользоваться своими региональными транспортными карты для поездок в Москву и Подмосковье. В списке значатся Калужская, Орловская, Тульская, Курская области, где уже внедряется безналичная система оплаты поезда в общественном транспорте.
На сегодняшний день в системе "Стрелка" работает 38 перевозчиков Подмосковья, в том числе 32, осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым маршрутам и 6 – по нерегулируемым. Карта принимается к оплате во всех подмосковных городах на всех видах наземного транспорта, включая маршрутки, а также на более чем 2 тысячах электропоездов по всем направлениям железнодорожного сообщения.
Всего владельцами "Стрелки" стали более 500 тысяч человек. По карте совершено более 13 миллионов поездок. Доля поездок, совершаемых по карте в регионе, превысила 40 процентов.
Ранее сообщалось, что московские городские билеты, в том числе и карту "Тройка", можно будет без ограничений использовать для проезда в транспорте Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других крупных городов России. Об этом договорились участники круглого стола по обмену опытом в области развития транспортной отрасли. По итогам встречи решено "дополнительно проработать" такую возможность.
Участники встречи отметили активное использование опыта Москвы в оптимизации транспортной инфраструктуры. Например, платная парковка в крупных городах России либо вскоре будет внедрена, либо уже действует. Представители мегаполисов, где платная парковка уже существует подтвердили эффективность этой меры. Результаты, которые они показывали, в целом совпали с теми, что уже достигнуты в столице.
Транспортная карта "Тройка" объединяет в себе все виды билетов. С ее помощью можно расплачиваться в метро, наземном транспорте и электричках.
Наиболее популярным в столице остается базовый тариф "Тройки" – билет "Электронный кошелек", по которому стоимость одной поездки на метро и монорельсе составляет 30 рублей, на наземном транспорте – 29 рублей, по тарифу "90 минут" – 46 рублей.
"Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката, в кассах салонов сотовой связи "Евросеть". Удаленно карту можно пополнить на сайтах transport.mos.ru и troika.mos.ru с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона, через "Яндекс.Деньги", Webmoney или QIWI-кошелеки с помощью интернет-банка ВТБ 24.