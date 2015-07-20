Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичную транспортную карту "Тройка" могут интегрировать с подмосковной "Стрелкой", сообщили Агентству "Москва" в Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта" (УЭК).

"В настоящий момент прорабатывается возможность перекрестной записи транспортных приложений единой транспортной карты Подмосковья "Стрелка" и единой транспортной карты Москвы "Тройка", – отметили в УЭК.

Также планируется, что в скором времени люди, которые проживают в регионах, близких к московскому, тоже смогут пользоваться своими региональными транспортными карты для поездок в Москву и Подмосковье. В списке значатся Калужская, Орловская, Тульская, Курская области, где уже внедряется безналичная система оплаты поезда в общественном транспорте.

На сегодняшний день в системе "Стрелка" работает 38 перевозчиков Подмосковья, в том числе 32, осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым маршрутам и 6 – по нерегулируемым. Карта принимается к оплате во всех подмосковных городах на всех видах наземного транспорта, включая маршрутки, а также на более чем 2 тысячах электропоездов по всем направлениям железнодорожного сообщения.

Единая транспортная карта Подмосковья "Стрелка"

Всего владельцами "Стрелки" стали более 500 тысяч человек. По карте совершено более 13 миллионов поездок. Доля поездок, совершаемых по карте в регионе, превысила 40 процентов.

Ранее сообщалось, что московские городские билеты, в том числе и карту "Тройка", можно будет без ограничений использовать для проезда в транспорте Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других крупных городов России. Об этом договорились участники круглого стола по обмену опытом в области развития транспортной отрасли. По итогам встречи решено "дополнительно проработать" такую возможность.

Участники встречи отметили активное использование опыта Москвы в оптимизации транспортной инфраструктуры. Например, платная парковка в крупных городах России либо вскоре будет внедрена, либо уже действует. Представители мегаполисов, где платная парковка уже существует подтвердили эффективность этой меры. Результаты, которые они показывали, в целом совпали с теми, что уже достигнуты в столице.

Транспортная карта "Тройка" объединяет в себе все виды билетов. С ее помощью можно расплачиваться в метро, наземном транспорте и электричках.

Наиболее популярным в столице остается базовый тариф "Тройки" – билет "Электронный кошелек", по которому стоимость одной поездки на метро и монорельсе составляет 30 рублей, на наземном транспорте – 29 рублей, по тарифу "90 минут" – 46 рублей.

"Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката, в кассах салонов сотовой связи "Евросеть". Удаленно карту можно пополнить на сайтах transport.mos.ru и troika.mos.ru с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона, через "Яндекс.Деньги", Webmoney или QIWI-кошелеки с помощью интернет-банка ВТБ 24.