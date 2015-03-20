Парад трамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в апреле

В Москве прошел парад трамваев

Парад трамваев на Чистопрудном бульваре в Москве пройдет 11 апреля. В этом году он будет приурочен к 116-летию этого вида городского транспорта. Парад начнется в 11.00 и будет идти три часа, сообщает Агентство "Москва".

Такой же парад только в честь 115-летия московского трамвая прошел и в прошлом году. Москвичи увидели порядка 17 уникальных вагонов разных эпох – экспонатов из музея Мосгортранса, а также самую современную технику.

На параде были представлены конка 1880 года, трамвай "Ф" 1908 года, вагон модели "КМ" 1930-х годов, чехословацкие "Татры", служившие в СССР почти 30 лет, а также трамваи нового поколения – PESA и Alstom.

"Москва в цифрах": Современный городской трамвай

Напомним, первый электрический трамвай пустили в Москве 7 апреля 1899 года по Нижней и Верхней Масловке.

Конкурс на организацию мероприятия в этом году выиграла компания "Рекламный проспект". Теперь ей нужно подготовить сценарий и логотип парада, а также приобрести три тысячи воздушных шаров, две тысячи значков и 3 тысячи стикеров с символикой мероприятия.

Помимо этого, фирме предстоит разработать три дизайн-макета, с которыми будут фотографироваться посетители мероприятия. Отмечается, что к параду 40 трамваев оформят флажками.

"Рекламному проспекту" также нужно будет обеспечить работу не менее двух видеооператоров и провести online-трансляции. В рамках парада пройдет и конкурс зрительских симпатий, а для детей подготовят специальную программу. Все аниматоры облачатся в исторические костюмы.

Отметим, в скором времени в столице запустят новый трамвай "Метелица". Его оборудуют розетками и USB-разъемами. Испытания трамвая будут проходить в течение четырех месяцев. "Метелица" оборудована системами информирования пассажиров, камерами и кондиционером. Общая вместимость составляет от 180 до 250 пассажиров, максимальная скорость – 75 км/ч.

В столице также появится скоростной трамвай. Линия пройдет от метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте появятся 10 остановок – пять в Чертанове и пять – в Бирюлеве.

А д декабре 2014 года в депо имени Баумана для тестовых испытаний поступил трехсекционный низкопольный трамвай повышенной вместимости 71-931 "Витязь". После различных проверок в течение нескольких месяцев трамвай поступит в серийное производство. Для нового вагона разработаны уникальные эластичные поворотные тележки, которые позволили оставить максимально широкий проход в салоне.

Благодаря этому трамвай вмещает до 320 человек. Вагон оснащен шестью дверями, что позволит пассажирам входить и выходить быстрее. Все дверные проемы оборудованы тепловыми завесами, которые сохраняют микроклимат в салоне, а также кнопками адресного открытия дверей.