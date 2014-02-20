Первый низкопольный трамвай из Польши скоро отправят в Москву

Трамвай нового поколения в Краснопресненском трамвайном депо. Фото: ИТАР-ТАСС

Производитель трамваев PESA из Польши готовится отправить в Россию первый заказанный "Мосгортрансом" современный низкопольный трамвай.

Как сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на главу "Мосгортранса" Евгения Михайлова, общий контракт заключен на 120 трехсекционных трамваев. Все они будут поставлены в 2014-2015 годах.

Первые четыре образца новых трамваев польского производства привезут в Москву в марте 2014 года

В свою очередь, глава расположенного в городе Быдгощь завода PESA Томаш Забоклицкий заявил, что предприятие намерено в будущем выпускать польские трамваев в России. Сейчас обсуждается создание совместного предприятия, сказал Забоклицкий.

PESA Bydgoszcz SA занимается строительством, модернизацией и ремонтом рельсового подвижного состава. История компании начинается в середине XIX века. В 2001 году компания перешла в частные руки.