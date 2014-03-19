Трамвайные новации: как развивается старейший городской транспорт

Число задержек столичных трамваев снизилось почти в два раза

За год число задержек столичных трамваев, проходящих по обособленным участкам пути, снизилось почти в два раза. Сегодня от проезжей части в городе отделены более 240 километров трамвайных путей, при их общей протяженности в 416 километров. О том, как развивается старейший общественный транспорт столицы, - читайте в материале M24.ru

Работы по отделению трамвайных рельсов от проезжей части начались в Москве более года назад. Пути приподняли над проезжей частью от Комсомольской площади до Халтуринской улицы. Другим способом, предотвращающим передвижение автомобилей по трамвайным рельсам, стала установка металлических ограждений, пластиковых столбиков, делиниаторов и бордюров вдоль путей.

Эти меры, по данным Мосгостранса почти на 50 процентов сократили количество помех, создаваемых личным транспортом на улицах Русаковской, Преображенской и Стромынке.

Кроме того, со второй половины 2014 года Москве для защиты от автомобилей вдоль трамвайных путей установят 7,7 тысяч оранжевых сигнальных столбиков.

По словам генерального директора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова, обособление трамвайных путей самым благоприятным образом сказывается на регулярности движения наземного пассажирского транспорта. Это также позволяет повысить безопасность и качество обслуживания пассажиров.

Скоростные трамваи и строительство новых путей

За последние полтора года в Москве было восстановлено движение по нескольким маршрутам. Трамваи вернулись на Ленинградское шоссе - от станции метро "Сокол" до улицы Панфилова.



Восстановление трамвайных линий в Москве

Снова введен в эксплуатацию маршрут №9 по Лесной улице, закрытый в 2008 году. Также проектировщики работают над восстановлением трамвайного движения по маршруту: улица Гиляровского - Трифоновская улица. Затем планируется пустить трамвай от Бауманской улицы до Госпитальной площади.

За четыре ближайших года в Москве должно появиться 47 километров новых линий и восстановлено около 20 километров существовавших когда-то путей.

Кроме того, в ближайшие три года в столице начнется строительство четырех линий для скоростных трамваев.

Новые линии планируется проложить из района Северный до платформы Лианозово, от платформы Лианозово до станции метро "Медведково", от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское и от улицы Чертановская в район Бирюлево Западное.

Помимо этого скоростной трамвай начнет курсировать от Химок до станции метро "Планерная" к 2017 году. Протяженность трамвайных линий составит 7,2 километра, на маршруте будут четыре остановки. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток здесь составит около 18 миллионов человек, а время в пути сократится более чем в 3 раза – до 16 минут.



В Мытищи пустят "ускоренный" трамвай

Еще одну трамвайную линию запустят из Москвы в Мытищи. Предполагается, что ветка протянется от метро "ВДНХ" вдоль проспекта Мира и Ярославского шоссе и далее до Мытищ. Кроме того, есть и другой вариант без выхода в область: трамвай пойдет от станции "Ботанический сад" черед проезд Серебрякова и Ярославку до МКАД. Уточняется, что в районах с жилой застройкой трамваи будут идти с обычной скоростью, а там, где есть возможность двигаться быстрее, они будут повышать скорость. Частично линии могут пройти не только по земле, но также по мостам, путепроводам, тоннелям и насыпям.

Трамвайные пути могут соединить и московские аэропорты. Столичные власти собираются построить скоростные линии через авиаузлы и наиболее крупные города Подмосковья. Общая протяженность маршрута составит почти 250 километров, на нем будет организовано 50 остановок, а трамваи будут курсировать со скоростью до 80 километров в час. Как предполагают разработчики, этот проект позволит разгрузить дороги между столицей и аэропортами примерно на 15 процентов. Полностью завершить проект планируется через девять лет. А отдельные его части начнут работать в 2018-2019 годах.

Скоростной трамвай может появиться и в Гольяново. Его планируют запустить от станции метро "Улица Подбельского" через Метрогородок. Маршрут интегрируют в действующую трамвайную сеть вдоль Открытого шоссе. Общая протяженность линии составит 6,5 километров.



В столице появится скоростная трамвайная линия

Также на востоке Москвы могут построить еще одну линию скоростного трамвая. Она пройдет вдоль шоссе Энтузиастов от одноименной станции метро по территории районов Перово и Ивановское и будет подключена к действующей трамвайной сети. Протяженность линии составит около 21,3 километров, из них 15,7 километров пройдут по эстакадам. На маршруте будет 12 остановок. Участок линии скоростного трамвая проектируется с возможностью его продления вдоль Горьковского шоссе в Балашиху.

А уже в апреле этого года скоростной трамвай №17 начнет перевозить пассажиров от Останкино до Медведково.

По Новой Москве в скором будущем также поедут скоростные трамваи. Новое транспортное сообщение свяжет Курское и Киевское направления - пути проложат через Коммунарку.

Кроме того, в 2014 году в Москве планируется провести эксперимент с установкой трамвайного терминала. Это будет крытый павильон до 30 метров в длину с входом через турникеты. Для удобства пассажиров здесь повесят электронное табло с актуальным расписанием.

Такой терминал позволит вместо одной открывать сразу все двери трамвая для посадки пассажиров, что сократит время посадки и поездки примерно в 2 раза.

Трамваи нового поколения

В прошлом году Москва закупила 67 низкопольных трамваев, в этом году планируется приобрести еще 70. Всего в течение двух лет на городские рельсы встанут 120 новых трамваев.



Фото: ИТАР-ТАСС

По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в год столичный трамвайный парк будет обновляться на 50-100 единиц.

Москва уже получила первые четыре трамвая нового поколения типа "Фокстрот", произведенные в Польше. После испытаний эти вагоны будут возить москвичей по северным районам города: Сокол, Строгино, Тушино и Войковский.

"Фокстрот" состоит из трех секций, оборудован современной системой управления, адаптирован к эксплуатации на московских рельсах. Низкий уровень пола во всем поезде ускорит и облегчит посадку пассажиров.

Трамвай длиной в 26 метров может двигаться со скоростью 75 километров, в нем 60 сидячих местах, а всего поместиться смогут 270 человек. Комфортую езду гарантирует кондиционер и отопление, способные эффективно выполнять свои функции в самых разных температурных условиях (от -40 до +40 ºC). Безопасность обеспечивает борткомпьютер PESA, управляющий всеми установленными в трамвае системами и отправляющий всю диагностическую информацию в диспетчерский центр в режиме реального времени. Кроме того, в салоне будет установлен видеоконтроль.



В Москве появится трамвай нового поколения

Подвижной состав, который вскоре появится на столичных улицах, произведен из комплектующих европейского и российского производства.

Новые трамваи будут производить минимальный шум при движении.

Турникеты в новых трамваях не предусмотрены. Для удобства пассажиров возле каждой входной двери будут установлены валидаторы.

Помимо этого, вагоны будут оборудованы системой автономного хода. Трамвай сможет ехать достаточно долгое время даже при отсутствии напряжения в сети.

Трамваи также будут оснащены специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями. А в салоне будет специальная кнопка, оповещающая водителя о том, что в трамвае находится маломобильный человек.

Напомним, 12 апреля на Чистопрудном бульваре пройдет Парад трамваев, приуроченный к 115-летию этого вида общественного транспорта. Москвичи смогут прокатиться в старинном трамвае. В подвижном составе будут работать аниматоры в исторических костюмах. В конце марта также будет объявлен конкурс граффити на лучшее оформление трамвая.

Григорий Медведев