От кареты до экспресса: эволюция столичных автобусов

Автобус "ЛИАЗ-677А", 1974 год. Фото: ИТАР-ТАСС

92 года назад в Москве открылось автобусное сообщение. О том, как столичные жители пересели из карет в автобусы, на чем ездили наши родители в детстве, а также о современных проектах Мосгортранса читайте в материале сетевого издания М24.ru.

От "линеек" к автобусам

На рубеже XIX-XX веков москвичи с неудобных "линеек" (летом - открытая карета на 10-14 мест, зимой - сани) пересели сначала в конные трамваи, а потом и на автобусы. Омнибусы, которые были популярны в Европе, в качестве общественного транспорта у нас не прижились: полиция сочла их слишком громоздкими для узких московских улиц. Известно, что первые автобусы были частными и обслуживали постояльцев гостиниц, прибывавших на вокзалы. Предприниматели неоднократно обращались в Городскую думу с предложением об организации регулярного автобусного сообщения, но по разным причинам все они отклонялись. И только в 20-е годы дело сдвинулось с мертвой точки.

На московском автозаводе "АМО" организовали кузовной цех, где начали изготавливать автобусы: на отремонтированные грузовики "Уайт" сначала просто ставили автобусные салоны, позже салоны стали устанавливать на приобретаемые за рубежом шасси "Лейланд", "Рено" и "Заурер".

Первый автобус, собранный на базе "Уайта", начал курсировать по Москве 18 апреля 1922 года. Маршрут связал Каланчевскую (ныне Комсомольскую) площадь с Белорусским вокзалом. Расписания не было, автобус просто ходил время от времени. Попасть в салон можно было по лесенке, установленной за задними колесами, кабина водителя была отделена от салона. В том же году открылось еще несколько автобусных маршрутов, но датой начала регулярного автобусного сообщения в Москве считают 8 августа 1924 года когда на линию вышли 8 английских "Лейландов" на 28 мест, которые могли развить скорость 30 км\ч.

Город Москва, 1932 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Вот как писала об этом газета "Рабочая Москва" 9 августа 1924 года: "Весь маршрут был разбит на 4 станции и 13 остановок, в пути — 25–27 минут. По линии курсируют 8 автобусов с интервалом 6–8 минут. Плата за одну станцию 10 копеек".

Маршруты начали открываться один за другим: Курский вокзал - Брянский вокзал, Виндавский вокзал - Саратовский вокзал, в Серебряный Бор, до Новодевичьего монастыря, от Сокольников до Петровского парка, от Конной площади до Краснопресненской заставы, в Карачарово, Лефортово и Марьину Рощу…

В дополнение к "Лейландам" были закуплены три десятка немецких "МАНов" и несколько "Фордов" и "Рено". Однако в 1929 году столичные власти отказались от импорта транспорта: большие надежды возлагались на Ярославский автозавод и его автобусы "Я-6" (на 36 мест), однако машины оказались некачественными. Среди первых отечественных автобусов также были "АМО-4", "ЗИС-8" и "ЗИС-16", выпускавшиеся на заводе им. Сталина (бывший "АМО", ныне "АМО-ЗИЛ") и вскоре заменившие отслужившие свой срок "Лейланды". Накануне Великой Отечественной войны в Москве работало уже три автопарка, а на линии выходило свыше 1200 автобусов. Сообщение охватило все районы города и часть пригорода.

Война почти полностью уничтожила автобусное сообщение Москвы. Из более чем 60 маршрутов остались лишь единицы, а автобусы с бензина перевели на газ из-за дефицита горючего. В 45-м году жизнь начала входить в прежнее русло, на городские улицы постепенно возвращались и автобусы. Устаревший и выработавший свой срок "ЗИС-8" заменил "ЗИС-154" вагонного типа, сделанный по американским чертежам (на 34 сидячих и 26 стоячих мест). В отличие от всех предыдущих моделей, он имел дизельный двухтактный двигатель и электрическую трансмиссию. У него были две пневматические четырехстворчатые двери, причем задняя дверь располагалась почти в середине салона. Но модель имела ряд конструктивных недостатков, и поэтому было решено перейти к выпуску цельнометаллических автобусов вагонного типа меньшей вместимости. Так появился "ЗИС-155", ставший главной моделью 50-х.

1955 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Потом в структуре подвижного состава преобладали "ЗИЛ-158", в 1974-1988 гг. ведущей машиной был автобус "ЛиАЗ-677", а после 1988 г. - "Икарус-280". Кстати, первые венгерские сочлененные автобусы "Икарус-180" были закуплены для разгрузки напряженных автобусных маршрутов, где обычные автобусы с трудом справлялись со своими задачами, в конце 60-х. В это время в столице было уже свыше 200 маршрутов.

Примерно 20 лет автобус был главным видом наземного городского пассажирского транспорта в Москве. Максимальное число автобусов в Москве было зарегистрировано в конце 1988 г. - 7962, затем из-за экономического кризиса их число постоянно сокращалось, в итоге автобусы уступили лидерство метрополитену.

Автобус "Икарус -180", 1968 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Автобусы сегодня

Сейчас в Москве действует более 700 городских маршрутов. Автобусным сообщением охвачена не только территория столицы, но и ряд городов-спутников (Реутов, Люберцы, Красногорск), а также районы области: Ленинский, Подольский, Одинцовский, Красногорский, а также Домодедовский и Химкинский городские округа, причем в пригороды ходят как городские маршруты, так и пригородные. В последние годы существующая маршрутная сеть почти не меняется, только изредка создаются автобусные маршруты в новых жилых районах, и иногда новые маршруты вводят в районах сложившиеся жилой застройки при увеличении пассажиропотока.

По Москве колесят "MAНы", "ЛиАЗы", "ПАЗы", "МАЗы", "Волжанины", "Икарусы" и т.д. Несколько лет назад московские власти заявили о намерении впредь закупать только автобусы стандарта не ниже "Евро-5". Например, в минувшем году столица закупила новые "ЛИАЗы" экологического стандарта "Евро-5" и EEV ("Евро-5+").

На Манежной площади в Москве, 1962 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Машины оснащены оборудованием "ГЛОНАСС", датчиками температуры, маршрутоуказателями, электронным цифровым тахографом с возможностью счета персональных карточек водителя. В кабине водителя и салоне смонтированы шесть дополнительных видеокамер, что позволяет избежать "мертвых зон" внутри салона. Рабочее место водителя оснащено УКВ-радиостанцией, тревожной кнопкой, новой приборной панелью. В салонах автобусов установлены антивандальные сиденья. Автобусы оборудованы аппарелями, специальными местами для инвалидов-колясочников и кнопками вызова водителя.

Планируется, что к 2016 году парк автобусов составит 8 тысяч единиц и будет максимально унифицирован, а также будет полностью низкопольным и адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Скоростное автобусное сообщение и ночные маршруты

Полуэкспрессные маршруты 2014 года

Несколько лет назад для удобства пассажиров в Москве была разработана программа скоростного или полуэкспрессного автобусного сообщения, предусматривающая движение автобусов по выделенным полосам, главным образом на магистральных улицах от центра до МКАД. За счет выделенных полос средняя скорость таких автобусов составляет 20,7 км в час, что на 20% быстрее, чем у автобусов в общем потоке транспорта. На отдельных участках скорость достигает 60 км в час.

Скоростное автобусное сообщение позиционируется как средство для улучшения транспортного обслуживания жителей периферийных районов столицы предназначены как для ускоренной доставки к станциям метро жителей удаленных от метро районов, так и для разгрузки некоторых линий метрополитена.

В рамках данной программы планируется организовать 15 радиальных, 1 хордовый и 1 двухсторонний кольцевой скоростной автобусный маршрут. На сегодня в столице действует 6 скоростных маршрутов № 901-905, 907, пролегающие от Ново-Переделкина до Киевского вокзала, из го микрорайона Митино и с 75-го км до Белорусского вокзала и т.д. В ближайшие два года планируют открыть еще 8 линий: 1-й микрорайон Щербинки - метро "Добрынинская", метро "Кунцевская" - метро "Варшавская", пос. Северный - Савеловский вокзал, метро "Лермонтовский проспект" - метро "Таганская".

Новые ночные маршруты общественного транспорта

Еще один проект Мосгортранса по улучшению качества обслуживания пассажиров – это ночные маршруты наземного транспорта, запущенные в августе прошлого года. Сейчас их восемь: три автобусных, четыре троллейбусных и один трамвайный маршрут. Ночные маршруты являются отличной и более экономичной альтернативой такси. Стоимость проезда - такая же, как и днем. Ночные маршруты работают преимущественно с 1.00 до 5.45, когда закрыто метро. Интервал движения - 15 или 30 минут. Точное расписание ночного транспорта и схему движения можно посмотреть здесь .

Оксана Загребнева