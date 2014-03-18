В Москву начали поставлять первые низкопольные трамваи

Фото: pesa.pl/ru

Москва получила первый трамвай нового поколения типа "Фокстрот", информирует пресс-служба компании-производителя PESA.

После испытаний низкопольный трамвай будет возить москвичей по северным районам города: Сокол, Строгино, Тушино и Войковский.

К марту следующего года город намерен закупить 120 подобных транспортных средств.

"Фокстрот" состоит из трех секций, оборудован современной системой управления, адаптирован к эксплуатации на московских рельсах, низкий уровень пола во всем поезде ускорит и облегчит посадку пассажиров.

"Трамвай длиной в 26 метров может двигаться со скоростью 75 км/ч, помещается в нем 270 человек (в том числе 60 на сидячих местах). Комфорт езды гарантируется: кондиционер и отопление способны эффективно выполнять свои функции в самых разных температурных условиях (от -40 до +40 ºC). Безопасность обеспечивает борткомпьютер PESA, управляющий всеми установленными в трамвае системами и отправляющий всю диагностическую информацию в диспетчерский центр в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, новый трамвай оснащен поворотной тележкой, которая значительно сокращает шум и нагрузку на полотно.

Новые низкопольные трамваи польского производства начнут курсировать на маршруте Строгино-Сокол.

Скоростные трамваи планируют запустить и в Новой Москве. Транспортное сообщение свяжет Курское и Киевское направления - пути проложат через Коммунарку.