18 февраля 2017, 00:11

Транспорт

Маршрут столичного автобуса № 892 изменится с 25 февраля

m24.ru/Елена Долматова

Маршрут автобуса № 892, курсирующего от станции метро "Саларьево" до микрорайона "Солнцево-Парк" изменится с 25 февраля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

От конечной остановки в микрорайоне он будет следовать по улице Летчика Грицевца и Летчика Новожилова вместо улицы Летчика Ульянина. На маршруте он будет подходить к остановке "Санаторий № 14", а дальше ехать своей трассой к станции метро "Саларьево".

Остановки "Торговый центр" и "Храм святого благоверного князя Александра Невского" автобусы № 892 больше не будут обслуживать.

наземный транспорт автобусы изменение маршрута

