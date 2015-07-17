Трамвай №3 заменят автобусом на одну ночь

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ночь с 19 на 20 июля отменяется ночной маршрут трамвая № 3 в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

На одну ночь вводится временный маршрут автобуса №3н "Улица Академика Янгеля – Метро "Чистые пруды". Автобус будет следовать вдоль трамвайной линии, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка, делая остановки по трамвайному маршруту.

Ранее глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутова заявил, что количество ночных маршрутов общественного транспорта в городе продолжит расти, сейчас их 11. С конца марта в Москве появилось три новых ночных маршрута. После их запуска почти четверть жилых зон Москвы охватил ночной общественный транспорт.

При этом автобусы маршрутов Н1 ("Озерная улица – Шереметьево"), Н2 ("Беловежская улица – Лубянская площадь") и Н3 ("Уссурийская улица – Лубянская площадь") теперь ходят ежедневно, а не только по выходным.

Стоит отметить, что новые ночные маршруты появились по итогам опроса, проведенного в "Активном гражданине".

Всего в городе сейчас 11 ночных маршрутов общественного транспорта: