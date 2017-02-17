Полицейские пресекли более 500 правонарушений со стороны водителей автобусов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Операция столичной полиции "Нелегальный автобус" проходит в столице. Сотрудники правопорядка на востоке города осмотрели 966 транспортных средств, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Они выявили, что 13 водителей привлекались к административной ответственности в связи с несвоевременной уплатой штрафов.

Кроме того, сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 511 административных правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки людей, правил остановки или стоянки транспортных средств, неуплаты административных штрафов и других.

По каждому нарушению составлены административные протоколы.

В двух водителей возбуждено уголовное дело о подделке документов.