Полицейские пресекли более 500 правонарушений со стороны водителей автобусов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Операция столичной полиции "Нелегальный автобус" проходит в столице. Сотрудники правопорядка на востоке города осмотрели 966 транспортных средств, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Они выявили, что 13 водителей привлекались к административной ответственности в связи с несвоевременной уплатой штрафов.
Кроме того, сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 511 административных правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки людей, правил остановки или стоянки транспортных средств, неуплаты административных штрафов и других.
По каждому нарушению составлены административные протоколы.
В двух водителей возбуждено уголовное дело о подделке документов.