Расширение столичной трамвайной сети начнется в 2013 году

ИТАР-ТАСС

Программу по развитию трамвайной сети московские власти планируют начать в 2013 году. Основная задача программы – повышение эффективности трамваев, сообщил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Евгений Михайлов.

Московские трамвайные сети планируется расширить, продлить, где это возможно, и выделить из проезжей части. Кроме того, для удобства пассажиров будут построены остановки и павильоны.

По словам Михайлова, в столице уже определены 12 транспортных коридоров, за счет которых предполагается создать новую выделенную сеть для движения трамваев и автобусов.

Разработать программу столичные власти намерены до конца 2012 года, передает РИА Новости.