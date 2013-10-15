Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2013, 16:09

Транспорт

Подмосковье будет приобретать 500 новых автобусов в год

Фото:ИТАР-ТАСС

Власти Московской области до 2017 года будут ежегодно закупать по 500 автобусов для общественных перевозок. На маршруты уже поступили 40 новых низкопольных автобусов Волжского завода.

Как отметили в пресс-службе подмосковного Минтранса, новые автобусы вместимостью до 110 и 175 человек начнут обслуживать пассажиров в Видном, Волоколамске, Домодедово, Люберцах, Наро-Фоминске, Подольске, Серпухове, Ступино, Химках и Чехове.

"До конца октября парк "Мострансавто" пополнится еще 15 такими автобусами. Это новый современный подвижной состав, предназначенный для перевозки, в том числе, и маломобильных групп граждан", - цитирует пресс-служба заявление главы Минтранса Московской области Александра Зайцева.

Ссылки по теме


Напомним, что в апреле министерство транспорта сообщило о намерении до конца 2017 года заменить все малые автобусы в Подмосковье на большие. Для этих целей в рамках госпрограммы принятого бюджета на 2014-2016 годы предусмотрена ежегодная закупка 500 новых автобусов.

При этом 709 автобусов, закупаемых в этом году для обслуживания Олимпиады в Сочи, также впоследствии будут использоваться на территории Московской области.

Как уточнили РИА Новости, на закупку автобусов для Олимпиады ГУП "Мострансавто" получит около 4,5 миллиарда рублей.

Сайты по теме


наземный транспорт автобусы закупки маршруты мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика