Подмосковье будет приобретать 500 новых автобусов в год

Власти Московской области до 2017 года будут ежегодно закупать по 500 автобусов для общественных перевозок. На маршруты уже поступили 40 новых низкопольных автобусов Волжского завода.

Как отметили в пресс-службе подмосковного Минтранса, новые автобусы вместимостью до 110 и 175 человек начнут обслуживать пассажиров в Видном, Волоколамске, Домодедово, Люберцах, Наро-Фоминске, Подольске, Серпухове, Ступино, Химках и Чехове.

"До конца октября парк "Мострансавто" пополнится еще 15 такими автобусами. Это новый современный подвижной состав, предназначенный для перевозки, в том числе, и маломобильных групп граждан", - цитирует пресс-служба заявление главы Минтранса Московской области Александра Зайцева.

Напомним, что в апреле министерство транспорта сообщило о намерении до конца 2017 года заменить все малые автобусы в Подмосковье на большие. Для этих целей в рамках госпрограммы принятого бюджета на 2014-2016 годы предусмотрена ежегодная закупка 500 новых автобусов.

При этом 709 автобусов, закупаемых в этом году для обслуживания Олимпиады в Сочи, также впоследствии будут использоваться на территории Московской области.

Как уточнили РИА Новости, на закупку автобусов для Олимпиады ГУП "Мострансавто" получит около 4,5 миллиарда рублей.