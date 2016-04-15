Форма поиска по сайту

15 апреля 2016, 11:48

Транспорт

На маршрут №17 вышел "космический" трамвай

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Трамвай, оформленный в честь 55-й годовщины первого полета человека в космос, запустили в Москве по маршруту №17, сообщает Агентство "Москва".

"Маршрут выбран неслучайно – 17-й трамвай доставит пассажиров до Мемориального музея космонавтики и Аллеи космонавтов", – сказал на мероприятии гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов.

В День космонавтики в столичном метрополитене запустили "космический" поезд, посвященный Юрию Гагарину. Для брендирования был выбран один из новейших составов со сквозным проходом.

В вагонах можно будет увидеть фотографии первых космонавтов, выдающихся ученых и конструкторов космической техники, а также изображения первых искусственных спутников Земли, космических кораблей серии "Восток", "Восход", "Союз" и автоматических межпланетных станций, представленных в экспозиции Музея космонавтики.

Поезд будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии Московского метро в течение всего года. Всего в столичной подземке существует 13 тематических поездов.

