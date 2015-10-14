В столице пройдет парад ретротроллейбусов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В субботу, 24 октября, в столице будут отмечать праздник московского троллейбуса, посвященный 82-летию этого вида городского транспорта. Колонна ретротроллейбусов пройдет от улицы Дениса Давыдова до Фрунзенской набережной, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

"Праздничная экспозиция порадует москвичей и гостей столицы старинными и современными образцами наземного транспорта", ‒ отметили в пресс-службе.

Экспозиция будет работать с 12.00 до 15.00, она разместится на Фрунзенской набережной (от Крымского проезда до улицы Тимура Фрунзе). Горожане и гости столицы смогут увидеть и посетить салоны легендарных троллейбусов: МТБ-82Д 1954 года выпуска, СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ 1957 года выпуска, ЗиУ-5 1961года выпуска и других раритетных моделей.

На площадке будут работать артисты в исторических костюмах, а сотрудники музея ГУП "Мосгортранс" расскажут посетителям о представленных экспонатах. Гостей праздника ждет развлекательная программа, конкурсы, призы и памятные сувениры.

Прежде чем выстроиться на Фрунзенской набережной, колонна ретротранспорта пройдет по городу ‒ от Филевского автобусно-троллейбусного парка на улице Дениса Давыдова по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Комсомольскому проспекту и Новолужнецкому проезду.

"Ежегодные парады ретротехники ‒ это уникальная возможность для жителей столицы прикоснуться к истории своего города, увидеть, как с течением времени менялся общественный транспорт, который является неотъемлемой частью облика московских улиц. В этом году Мосгортранс уже успешно провел выставки старинных трамваев и автобусов", ‒ цитирует пресс-служба главу Мосгортранса Евгения Михайлова.